El misterio de la isla de Chubut donde viven gatos que nunca tuvieron contacto con humanos: iniciaron una investigación

Unos diez gatos que viven totalmente aislados del contacto humano y se alimentan de la fauna local en una isla, frente a las costas de Chubut, llamó la atención de un grupo de investigadores del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Se trata de la isla Tova, que se encuentra ubicada precisamente frente a la localidad de Camarones, la cual atrajo la curiosidad de los científicos por el grupo de felinos que vive allí, y que nunca tuvieron contacto con seres humanos.

Los gatos que viven en el lugar tienen características físicas que no son muy distintas de los que suelen tener de mascotas, y se alimentan de la fauna que encuentran a su alrededor.

La licenciada en Ciencias Biológicas y becaria del Conicet, Georgina Squartini, se instaló en ese lugar aislado del mundo con su carpa y algo de comida para pasar la semana. “Para llegar hasta la Isla Tova es necesario viajar en bote semirrígido. Y el espacio para llevar cosas no es muy grande”, explicó.

La especialista reconoció que los últimos datos de asentamientos en la zona se registran de ocupaciones humanas desde el siglo XIX, que van desde asentamientos franceses e ingleses, hasta personal de la Armada y algueros.

"Lo particular de esta isla es que estos gatos están completamente aislados de la población humana, ya que no vive nadie allí”, señaló Daniel Udrizar Sauthier, en un comunicado del Conicet sobre la investigación.

Por su parte, Squartini, indicó que el principal enfoque de la investigación “es estudiar cómo se relacionan estas especies y cuál es el impacto que tienen sobre las colonias de pingüinos en particular”, ya que se busca establecer si esta comunidad de felinos son los depredadores y si "podrían estar ejerciendo una presión directa sobre las especies nativas".

COMPORTAMIENTO

“Observé que son bastante esquivos. Se pueden ver en la isla, pero no están acostumbrados a ver personas caminando cerca. Me crucé con alguno en los senderos más cerca de la costa, pero son felinos que le escapan al contacto con los humanos. Algo que no es común”, relató Georgina sobre el comportamiento detectado tras su estadía en varias oportunidades.

A partir de ello, se pudo determinar que se ven acciones depredadoras de los gatos en las imágenes que tomaron. “Puede ser que haya alguna acción instintiva de estar agazapado frente a un pingüino, pero no hay pruebas de que los felinos hayan atacado a estas aves en forma directa”, sostiene la investigadora del Conicet.

De acuerdo al análisis de sus heces, se pudo establecer que comen cuises y conejos (otra especie introducida en la isla), lagartijas, y aves. Pero también “ aparecen restos de pingüinos, casi exclusivamente plumas. Pero esto no necesariamente indica que los gatos depredan directamente sobre individuos vivos, ya que es común que, durante la época de reproducción, muchos pingüinos mueran por diversas causas, y los gatos podrían estar aprovechando esos cadáveres como carroña”, indicó por su parte el investigador, Alejandro Gatto.

Otras de los interrogantes de la supervivencia de los felinos en la Isla Tova es la falta de agua. “Deben tomar lo poco que se junta de lluvia entre las rocas, otra fuente no tienen. La otra opción es que se hidraten a partir de su alimentación de otros animales”, afirmó la investigadora.

“Queremos completar el análisis de las muestras restantes, combinar los datos obtenidos de las cámaras trampa y, si es posible, aplicar técnicas de isótopos estables para obtener datos complementarios sobre la dieta, junto con un conteo detallado de la colonia de pingüinos. Una vez que tengamos toda esta información, la intención es integrarla para determinar los hábitos de esta especie introducida”, afirmó finalmente.

Con información de Infobae, redactada y editada por periodista de ADNSUR.