El IPV controlará si quienes ocupan viviendas adjudicadas son sus verdaderos dueños

El presidente del IPV, Federico Estevez, dijo este lunes que el mecanismo de Fideicomiso Chubut posibilita la construcción de viviendas mediante créditos a través de entidades intermedias, aunque no se descarta que puedan otorgarse también créditos individuales. También anticipó que se iniciarán inspecciones en casas adjudicadas, para verificar si están habitadas por sus reales propietarios.

El titular del Instituto Provincial de la Vivienda refirió que la modalidad de préstamos para construcción será prioritariamente a través organizaciones sindicales y otras similares, pero confió que la modalidad podría evaluarse para ser encuadrada en otros requerimientos.

“Se pensó originalmente para construir barrios, pero se pueden estudiar otras posibilidades”, respondió, ante la consulta de si también podría haber préstamos individuales a personas que reúnan las condiciones como sujetos de crédito. “Se puede plantear a ver si es posible y si nos dan el ok, se puede llegar a atender la problemática individual de las viviendas”, indicó, en diálogo con Actualidad 2.0.

UN PADRÓN DE 11.000 INSCRIPTOS EN COMODORO

Por otra parte, confió en que en las próximas semanas habrá un anuncio de importancia por parte del gobernador Ignacio Torres, algo que el propio mandatario dejó entrever también el domingo último, durante la entrega de viviendas en Gaiman.

“No quiero adelantarme al anuncio del gobernador -señaló el funcionario, con relación a un posible plan constructivo para esta ciudad-, pero la realidad es que tenemos un proyecto para iniciar en un breve plazo”.

Por otro lado, precisó que se avanza con el traspaso del programa ‘Casa Propia’, que Nación inició en el gobierno anterior y ahora traspasó a las provincias, que tiene 32 viviendas para terminar en barrio ‘René Favaloro’.

“También estamos en contacto con el intendente, para ver otras opciones, lo mismo con entidades intermedias, para ver si podemos iniciar programas bajo el esquema del fideicomiso, porque sabemos que el déficit habitacional de Comodoro es muy alto”, reconoció.

En Comodoro hay 11.000 inscriptos en espera por una vivienda, aunque no se trata de un padrón depurado, según precisó Estevez, es decir con documentación renovada en los últimos 2 años.

INSPECCIÓN PARA VERIFICAR QUIÉNES OCUPAN VIVIENDAS IPV

Estevez adelantó que se iniciará una serie de controles sobre las viviendas adjudicadas por el IPV, ya que se ha detectado un importante número de unidades habitacionales que no están ocupadas por sus verdaderos titulares.

“Hubo mucha inacción en cuanto al control de casas otorgadas y nosotros tenemos facultad de controlar quién vive, porque si no se terminó de pagar no puede ser alquilada ni vendida -advirtió-. A través de nuestro equipo de trabajo estamos empezando a tener presencia en los barrios, porque hemos detectado muchas irregularidades, casos de venta o alquileres o gente que no vive en la vivienda, lo que también es irregular”.

El funcionario afirmó que donde se detecte una familia que no está registrada por el organismo, los datos serán corroborados y se buscará adjudicar a quien esté viviendo, o bien se buscará recuperar la vivienda para otorgar a casos urgentes.