"El fuego se alzaba como queriendo atrapar algo, pero es terrible ver lo que pasa y no poder hacer nada, no tener contra quien luchar", fue el crudo y único relato de una de las personas que vivió en aquella precaria casa- ubicada en una de las zonas mas antiguas de la ciudad de Neuquén - que se convirtió en un verdadera fenómeno paranormal luego de prenderse fuego 17 veces en un año, y todas sin explicación comprobable.

Los medios regionales, nacionales y hasta internacionales se sorprendieron por el extraño caso que se registró en el año 2007 en una vivienda del barrio Villa Florencia en cercanías de la calle Gatica donde se ubica hoy el monumento a Florencia Ochagavía.

La familia que vivía allí sufrió una serie de incendios que se producían sin causa aparente. El fuego se originaba en una habitación y cuando era sofocado empezaba en otro sector de la casa. Los bomberos estaban desconcertados y no podían entender lo que estaban viviendo. Los vecinos vivían realmente atemorizados. Fueron en total 17 veces las que que tuvieron que ir para poder controlar los incendios. Incluso llegó un momento - cuando la situación se volvió incontrolable - en que no respondían al llamado de la familia ya que creían que ellos mismos lo provocaban.

Los vecinos del lugar dicen que se escuchaban ruidos extraños y un testigo aseguró ver la aparición de un espectro de un joven de 18 o 19 años que habría fallecido en el lugar. Santiago Rosa es periodista, profesor e historiador neuquino, y en diálogo con ADNSUR dio detalles de la misteriosa historia que pudo investigar, y que despertó el interés local, nacional y hasta internacional, ya que no hay precedentes de hechos paranormales de esta magnitud.

Rosa recuerda que la cobertura la hicieron solo pocos medios, y la única que quedó registrado fue un medio escrito (LMN) y todos los medios nacionales o internacionales se nutrieron de esa información. "No hay otro registro que pueda aseverar que pasó más que la palabra de testimonios. Entrevisté personas que off the récord me han contado cosas pero nadie quiere hablar, dicen que pasaban cosas, pasa mucho pero nadie quiere dar testimonio ni dar entrevistas".

Según recapituló, los bomberos fueron 17 veces en un año producto de los incendios en la vivienda donde en ese momento vivían varias familias, porque está en un barrio que eran especies de chacras y a medida que avanzó la ciudad los terrenos se fueron mensurando y por ahí en un mismo terreno hay varias familias. "Hubo distintas generaciones que fueron ocupando el barrio y esta era una familia muy particular, bastante numerosa y muy poco dada a contar que fue lo que pasó".

UNA ENIGMÁTICA MUERTE Y EXTRAÑAS MANIFESTACIONES

Rosa habló de los testimonios que se refieren a una muerte registrada en aquella vivienda, que habría ocurrido varios años antes que se comenzarán a registrar los incendios. "Se presume que en este lugar pudo haber algún crimen o muerte de forma siniestra de una chica que habría fallecido ahí. Algo raro tiene esta zona porque no es lo único que sucedido, hay otros hechos paranormales que han relatado vecinos sobre apariciones extrañas. Pero esta casa tenia lo que se llama combustión espontánea, los bomberos iban y trataban de determinar por pericias por qué se suscitaba ese incendio, iban descartando conexiones mal realizadas de luz, cañerías viejas en desuso, dejaban sin luz la casa pero el fuego se volvía a prender", detalló.

Y recordó que la periodista Anita Zanet que trabajaba en ese entonces para LU5 contó que fue la única que pudo acercarse a ver el lugar en medio de los incendios: "Los bomberos le mostraron como un pan de jabón blanco explotaba y se prendía fuego, pero no es un elementos combustible, de la nada explotaba". Además, los vecinos decían que cada vez que se estaba por incendiar, sobre la casa- aunque el día no esté nublado- aparecía una especie de nube.

Luego de varios episodios, uno de los ocupantes de la casa decidió hablar por única vez con los medios. "Descansamos con la luz prendida porque todo lo que nos pasó nos afectó psicológicamente y no podemos estar a oscuras. Primero sentimos un olor a excremento muy fuerte, que más tarde se mezcló con olor a quemado", indicó Omar C. Preocupados por los incendios sufridos, se levantaron y corroboraron que el fuego se alzaba nuevamente en el exterior de la casa. "Las llamas eran voraces, ardían como nunca y consumían toda nuestra ropa. Por primera vez desde que ocurren estas cosas, tuve miedo, mucho miedo. El fuego se alzaba como queriendo atrapar algo, pero es terrible ver lo que pasa y no poder hacer nada, no tener contra quien luchar", manifestó consternado.

Y afectado visiblemente por el miedo, se animó a confesar por única vez que venían sucediendo cosas extrañas: "Desde el viernes que el espíritu se nos manifestó como fuego y anoche se nos presentó en imágenes. Pasaban cosas increíbles, en un momento se quemó el lavarropas que tenía agua, es algo imposible que suceda, pero a nosotros nos pasó".

Algunos testimonios de los vecinos indican que vieron como un pantalón tipo jeans, que estaba mojado y recién colgado en una soga afuera de la casa, comenzó a incendiarse sin ninguna explicación. Los bomberos vivieron momentos escalofriantes y estaban consternados ante la situación "Cortamos la corriente de energía eléctrica y el gas, así que nada de eso lo provocó", dijeron. No habían podido encontrar evidencias que puedan explicar el origen de los incendios registrados en la vivienda, cuyos dueños los atribuyen a un factor "sobrenatural".

El profesor e historiador neuquino aseguró que los vecinos dicen que pasaban muchas cosas raras que no tenían explicación, pero esos incendios en determinado momento dejaron de registrarse "porque llamaron a curas, pastores, religiosos a tratar de oficiar algún tipo de ceremonia y exorcismo, limpieza del lugar, y alguno de ellos creen que resulto porque nunca más volvió a ocurrir".

Se trata de una zona de casas muy precarias, como si fueran dúplex separados y vive mucha gente allí ahora, y llamativamente las familias nunca se fueron: "Es un lugar que si pasás por la vereda sigue siendo de tierra, es como si hubiese quedado congelado en el tiempo, paredes sin revocar, deteriorados los ladrillos, es como si fuera una casa abandonada pero sigue viviendo mucha gente allí. Nunca se fueron y nunca han querido hablar, solo en su momento cuando fueron los incendios. La sensación cuando pasas por la vereda es como si fuera una atmosfera especial, como el frio que se siente cuando abrís la heladera", relató Rosa.

UN FENÓMENO SOBRENATURAL Y SIN PRECEDENTES

Uno de los vecinos que habló con los medios locales en medio de la seguidilla de incendios contó que ayudó a la familia a sacar las cosas y pasarles agua para que puedan apagar el fuego. "Desde hace treinta años que vivo acá y nunca vi algo parecido, la verdad que es increíble y muy trágico, la familia se quedó sin nada. Para mí es el espíritu de una joven de 19 años que murió hace diez, a veces se escuchan ruidos", dijo.

María, otra vecina afirmó que la situación la superó: "Me desmayé dos veces, era por los nervios y por el humo que inundó mi casa, ahora no nos quedó nada".

Muchas son las especulaciones acerca de que podría haber originado esta serie de eventos tan extraños. Hay quienes hablan del fenómeno Poltergeist o "Espíritu Burlón", aunque no necesariamente significa que las alteraciones sean provocadas por un espíritu. Sino que pueden ser ocasionado por una persona con cualidades de Telekinesia o Psicokinesia.

Los espíritus burlones suelen estar ligados a una persona, normalmente un/a adolescente, y se manifiestan moviendo objetos, dando golpes repetitivos, encendiendo y apagando luces, etc.

Rosa, en diálogo con ADNSUR, se refirió - en base a sus investigaciones - a la teoría más firme que sostiene acerca de lo sucedió. "Cuando una persona muere de forma dramática queda marcado en algún plano sutil, ese grito, espanto, emoción violenta queda grabado en los ecos de la atmósfera, las personas que mueren sin saber que murieron porque el impacto es tan grande que entra en shock, el fantasma de la persona queda atrapado allí, por más que su cuerpo se haya destruido, la aparte energética sigue presente en ese lugar y eso se traduce en determinados fenómenos".

Como los olores que se sentían en aquella casa, dicen que había olor a excremento o azufre, también a veces se pueden manifestar a través de sonidos, gritos o respiraciones, gemidos., siluetas o sombras. "Lo del fuego tenia que ver con eso porque decían que parecía ascender buscando algo. No hay antecedentes con registros de combustión espontánea en otra parte del mundo. Es algo que no tiene explicación ni antecedentes en todo el mundo hasta el momento. Acá se prendían fuego objetos", finalizó.

Por ahora, todo lo que sucedió a lo largo de 12 meses en aquella vivienda del barrio Villa Florencia hace 17 años sigue sigue siendo un misterio sin resolver, y del que nadie quiere hablar pese a que las familias protagonistas siguen viviendo allí, y a los reiterados intentos del periodistas e investigadores por querer saber más.