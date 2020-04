CALETA OLIVIA (ADNSUR) – Ayer domingo se confirmaron cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en la ciudad de Caleta Olivia, se trata del grupo familiar de la paciente que ya había dado positivo el viernes pasado, y que había regresado de un viaje por Ecuador. De esta manera, hay cinco caos en la ciudad santacruceña.

Juan Acuña Kunz es un médico cirujano, gastroenterólogo y radiólogo de la localidad, reconocido vecino por su militancia política y representación de su pueblo en ámbitos locales, provinciales y nacionales, quien se refirió a la situación que se vive ante los rumores y falsa información sobre los casos positivos.

Kunz, en medio de la pandemia, se puso a disposición de sus vecinos para atenderlos en cualquier circunstancia en forma "voluntaria y gratuita”. Y en un video difundido, con mensaje dirigido a los vecinos, quiso llevarles tranquilidad tras conocer los casos positivos. “Está todo controlado, está todo tranquilo, se han testeado a los familiares de la persona venida del exterior, era de esperar que sea positivo. Estamos con cuatro positivos más, en total son 5. Siguen todos aislados, es una sola familia que está con covid-19”, explicó.

Asimismo, le pidió a los vecinos: “Tomémoslo como si fuera un solo caso, porque es una familia con nexo epidemiológico por haber venido del exterior”.

Kunz aclaró los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas de que la familia con coronavirus, que se encuentra aislada, habría circulado por la ciudad, y pidió terminar con esta cacería de bruja. “Esta gente llegó de Ecuador vino en un colectivo a Caleta, se los revisó, los llevaron en un patrullero hasta un lugar donde alquilaron para que hagan la cuarentena”, aseguró. “Están haciendo como corresponde la cuarentena en su casa".

"Los malintencionados que los dicen que los vieron, que hagan las denuncias, si la hay se buscarán en las cámaras los lugares donde anduvo y se actuará en consecuencias. No rumoreen porque esto desata una psicosis. No hay que entrar en pánico. Estamos bien, no hay inconvenientes”, aseveró el médico.