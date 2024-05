La persona escrachada en redes sociales “no tiene relación” con el homicidio Gonzalo Guenchur

Este miércoles por la mañana, se realizó una conferencia de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, en relación al crimen de Gonzalo Guenchur, el estudiante de 17 años que fue asesinado por un delincuente que le robó el celular. Allí estuvieron presentes el jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP), Pablo Lobos; el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García y el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

Las autoridades confirmaron que hay una persona identificada como el presunto autor del crimen y se trata de un menor de 15 años, el que debido a su edad no podrá recibir ninguna pena. “Mató y sabía que mataba. Debe haber alguna modificación sobre la edad de imputabilidad”, afirmó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

En este marco, García se refirió a uuna situación que se registró en horas de la tarde del martes, tras conocerse el crimen del joven, donde a través de las redes sociales comenzaron a “escrachar” con fotos, nombre y apellido a un joven de unos 22 años, a quien muchos señalaban como el presunto asesino del adolescente. Pero claró que esa persona “no tuvo nada que ver en el hecho”.

“Estuvo circulando el nombre, una persona, incluso fotografías de una persona que sindicaban que habría sido el autor del hecho y esto es erróneo. La investigación lo ha descartado, no tiene absolutamente nada que ver con el autor del hecho”, señaló.

“Me parece importantísimo aclararlo porque ya hemos tenido en la ciudad, no sé si todos recuerdan lo que pasó en Fracción 14”, agregó.“No queremos que vuelva a ocurrir y hay que ser muy cuidadosos, cautelosos con la información que circula. Lo descartó la investigación de plano y no tiene nada que ver con el hecho”, insistió García.

Por su parte, Iturrioz indicó que el presunto asesino de Gonzalo es un menor de 15 años. “La comunidad está intranquila por el homicidio de este joven de 17 años. El objetivo es dar a conocer detalles de la investigación. Se produjo la detención del presunto autor del homicidio de Gonzalo, y es menor no punible, tiene 15 años”.

“Y aclaró que al tener 15 años al momento del hecho “ni siquiera se lo puede juzgar”, por eso, en todo caso “si puede ser internado en un instituto de menores en caso de que se entienda que está en una situación de riesgo”.

El ministro explicó que recién a los 16 años puede ser enviado a un centro socioeducativo. “Se lo cautela como es un menor. Se le avisó a la fiscalía y hoy en horas del mediodía será sometido a audiencia”, informó.

Por otra parte, Iturrioz sostuvo que el adolescente fue demorado en una casa “abandonada” donde estaba presente una persona con antecedentes policiales y se debió solicitar la presencia de los padres del menor que no se encontraban en el lugar. El menor no tiene antecedentes. “Mató y sabía que mataba. Debe haber alguna modificación sobre la edad de imputabilidad. No es la primera vez que pasa, tenemos menores que matan”, concluyó.