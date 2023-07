El intendente Biss presentó el proyecto “Paseo del Elsa” para potenciar la costanera del Río Chubut

El intendente de Rawson, Damián Biss, encabezó este miércoles la presentación del Paseo de El Elsa, pensado para poner en valor la costanera del Río Chubut con emprendimientos turísticos y comerciales. Para ello, a partir del lunes se habilitará una sección en la página web de la Municipalidad para que los inversores presenten proyectos, que se sumarán a los ya existentes, y que serán evaluados por una comisión interinstitucional.

La presentación se realizó en el Foyer del Centro Cultural “José Hernández”, donde Biss adelantó que se impulsará la sanción de una ordenanza específica para el desarrollo, de la misma forma que se hizo para el Parque Industrial, con empresas en proceso de instalación.

Durante la presentación, el intendente estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley; la secretaria de Gobierno, Karina Barneche; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Fernando Vosecky; y el gerente general del Ente Mixto Rawson Turístico (EMRATUR), Gustavo Zorrilla; con la presencia además de autoridades de la Cámara de Comercio, de la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER), concejales, vecinos e inversores, entre otros.

Mirar al río con otros ojos

Biss explicó que se trata de “un trabajo que viene haciendo la Secretaría de Planeamiento desde hace varios meses, con la idea de empezar a mirar al río con otros ojos y aprovechando el gran crecimiento que ha tenido el sector comercial de nuestra ciudad”.

También puso en valor como disparador del Paseo de El Elsa “la gran presentación de proyectos que hemos tenido en este último año para nuevos emprendimientos que se quieren instalar en la ciudad con actores locales, y con algunos empresarios de localidades vecinas que ven a Rawson como un lugar con mucho potencial”.

Resaltó que la ribera del Río Chubut “arrancó con algunas actividades por voluntad de privados, y nosotros consideramos que es una de las zonas que más potencial tiene a nivel comercial y turístico”.

Biss precisó que “esta primera etapa comprende un desarrollo que está a continuación del SEC y de las canchas de pádel que se inauguraron hace poco. Y contempla la construcción de un sector comercial con las primeras intervenciones sobre la costanera, que es a lo que queremos darle mayor valor”.

Y añadió que el proyecto “tiene como objetivo generar tres tipos de paseos”, uno de los cuales “tiene que ver con la instalación de comercios de distintos rubros, con un paseo peatonal de la ribera, locales gastronómicos y actividad nocturna. Es un lugar donde no hay urbanización y creemos que es propicio para este tipo de actividades, para que se puedan desarrollar sin tener inconvenientes con barrios aledaños”.

Además, la iniciativa “también tiene que ver con intervenciones con fines náuticos”, para lo cual “tenemos proyectos que ya nos han presentado con bajadas de botes”.

A través de la web

En este contexto comentó: “El lunes, para la presentación de proyectos va a estar habilitada una sección especial en la página oficial de la Municipalidad. Vamos a habilitar un formulario de preinscripción para la presentación, más allá de los que ya nos han presentado”.

“Estamos hablando de unos 40 lotes de distintas dimensiones”, cuantificó. Y explicó: “Los proyectos van a ser evaluados por el EMRATUR, por la Agencia de Desarrollo Económico, por la Dirección de Comercio, la Cámara de Comercio, un representante de la Comisión de Planificación del Concejo Deliberante, más la Secretaría de Hacienda, la de Gobierno y la Secretaría de Planificación”.

Además indicó: “Con la misma lógica con la que hemos encarado nuestro Parque Industrial, trataremos de facilitar la gestión y los trámites administrativos. En un contexto económico tan difícil, sabemos que es un esfuerzo muy grande invertir”.

Generar empleo

“No nos importa si es un comercio chico o si es una industria grande. Para nosotros una nueva inversión es una nueva oportunidad que nos va a ayudar al gran objetivo que todos tenemos: generar empleo en un momento tan difícil”, enfatizó.

En este sentido dijo que “en estos últimos tres años hemos entregado más de 350 habilitaciones comerciales, de las cuales la mayoría, un 70%, son nuevos comercios que se han asentado, en contraposición con lo que está pasando en otros lugares”.

Por ello, continuó, “con la misma lógica con la que estamos encaminando cada una de las propuestas de inversión, vamos a proponer una ordenanza específica para este desarrollo, al igual que lo hicimos con el Parque Industrial, con beneficios impositivos. Pero además con algo distinto: que cada una de las personas que inviertan estén comprometidas con el desarrollo urbanístico”.

La intención, sostuvo, es que “no sea pensado con un fin recaudatorio, que no sea para generar nuevos ingresos en la Municipalidad con la venta de los terrenos, sino que los inversores concentren todo su esfuerzo en la construcción del edificio que necesitan para desarrollar sus actividades”.

“Por eso -añadió el intendente- vamos a estar atentos a la capacidad que tenga cada uno de los inversores de convertir en realidad su proyecto”.

“La idea es que este desarrollo sea palpable en el corto plazo. Y por eso vamos a poner a disposición todo lo que tengamos para que se concrete”, dijo.

Y finalizó: “Rawson va a ser de las ciudades que más va a crecer en los próximos cuatro años o cinco. Y estamos tratando de generar las condiciones para que cada una de las personas y de los empresarios que quieran invertir en nuestra ciudad, que quieran generar trabajo y movimiento económico, lo haga en las mejores condiciones posibles”.

Interacción

Por su parte, Fernando Vosecky detalló la iniciativa y, en este contexto, resumió: “Lo que planteamos desde el Paseo de El Elsa es involucrarnos con el río. Y la única manera de que el rawsense y el turista se involucren es dándoles oportunidades y ofreciéndole este tipo de actividades”.

“Buscamos que el río interactúe tanto con Rawson como Playa Unión, con colectivos, peatones, bicicletas”, dijo, y sostuvo: “Cuando hablamos de interactuar, hablamos del comercio, hospedaje en todo el margen del río, ofreciéndole no solamente al rawsense sino al turista el recurso natural que no está explotado”.

Planteó que el proyecto “está dividido en varios sectores”, entre ellos, el deportivo, con bajadas de kayaks y de embarcaciones; “la parte social, donde se planteó una plaza intergeneracional y un sector para los adultos mayores, un anfiteatro, puestos de feriantes, juegos para chicos; y el sector económico, dividido en distintos rubros comerciales”.

En este aspecto adelantó: “Vamos a plantear que cada construcción que se haga en el sector gastronómico o en la peatonal, el 50% tenga algún tipo de chapa, piedra, ladrillo o madera. Tiene que ver también con los orígenes nuestros, con el estilo galés”.

“No es más costoso, sino solamente buscar la forma de llegar a darle identidad al Paseo. Dentro de los proyectos que van a presentar y sobre los que la Comisión va a decidir, va a influir bastante la materialidad que presenten en cada uno”, finalizó.