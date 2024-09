El domingo 1 de septiembre, se vivieron momentos de tensión en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en la Patagonia. El vuelo AR 1883 que viajaba desde Ushuaia con destino a Buenos Aires, se vio interrumpido por una falsa denuncia de amenaza de bomba.

El hecho generó temor, confusión y un operativo que terminó con un legislador provincial demorado y el regreso del avión al aeropuerto. Si bien se logró confirmar que todo fue una falsa alarma y no existió una amenazas de bomba, Agustín Coto, legislador de Tierra del Fuego, contó detalles de la situación que lo tuvo como protagonista. En el mencionado vuelo, también viajaban el periodista Marcelo Polino y la actriz, Carmen Barbieri.

En respuesta a algunos usuarios de las redes sociales, Coto reveló que solo estaba jugando a un juego en el celular y escuchando un podcast, cuando ocurrió todo el hecho.

Evacuaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas por una amenaza de bomba

EL RELATO DEL LEGISLADOR ACUSADO POR AMENAZA DE BOMBA

“Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno. Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así”, comenzó diciendo.

“Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y... a esperar en la pista”, añadió.

“El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros (me da cagazo despegar, así que estaba recuperándome de los minutos de sufrir el despegue). Llega la policía de seguridad aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo que resultó ser YO!”, agregó el legislador.

De esta manera, Coto, indicó que comenzó un operativo que contó con “protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma. Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mi vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista”.

“Declaraciones, espera, nervios, risas. El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombísticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20 hs. Ah. Salí en todos los medios, me dicen. Moraleja: hay que evitar viajar en aviones sentado al lado de colifas”, concluyó Coto.

