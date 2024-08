En una sesión cargada de tensión y frustración, el Concejo Deliberante de Cipolletti rechazó por unanimidad el proyecto de emergencia alimentaria impulsado por la Asamblea Multisectorial y organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y el FOL. La decisión, tomada en el quinto piso del edificio municipal, desató una ola de indignación entre los referentes sociales presentes, quienes no tardaron en expresar su descontento con insultos y fuertes recriminaciones.

La propuesta de declarar la emergencia alimentaria en la ciudad surgió a raíz de denuncias alarmantes, como la revelación de que un 12% de los niños cipoleños sufre desnutrición. Este dato fue presentado en la sesión a través de la banca del vecino, por el exconcejal Alejandro Goya Villagrán, quien expuso la grave situación de los comedores y merenderos de la ciudad, que han visto aumentar exponencialmente la demanda debido a la crisis económica.

A pesar del preocupante diagnóstico presentado por las organizaciones sociales, los concejales decidieron apoyarse en los informes elaborados por el Ejecutivo Municipal para fundamentar su rechazo. Según explicó el concejal Martín Posse, el Municipio garantiza la asistencia a comedores y merenderos mediante la entrega de carnes, lácteos, verduras y legumbres, además de otros programas de apoyo a la alimentación.

El despacho de comisión, que no había sido compartido con los impulsores de la iniciativa antes de la sesión, generó un ambiente de incertidumbre y distanciamiento entre los concejales y los referentes sociales. Antonella Ramos, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), expresó su desconfianza antes de la sesión: "No hablamos nada con los concejales. Sinceramente, no sé qué pasará", comentó, anticipando un desenlace poco favorable.

El desenlace de la sesión, con la resolución de archivar la propuesta, fue el detonante de la furia de los presentes. Al escuchar el anuncio de la presidenta del Concejo, Karina Álvarez, los dirigentes sociales comenzaron a lanzar insultos, acusando a los concejales de falta de empatía y desconexión con la realidad que se vive en los barrios más vulnerables de la ciudad.

"Ustedes son una mierda, no tienen empatía, porque están calentitos y con comida en su casa", les recriminó Antonella Ramos, secundada por Lilia Calderón, integrante de Dignidad Rebelde y de la Asamblea Multisectorial. Ambas dirigentas señalaron que los concejales "no recorren los barrios" y que desconocen la gravedad de la situación alimentaria que enfrentan muchas familias.

A pesar de la negativa del Concejo, las organizaciones sociales adelantaron que continuarán con sus reclamos y movilizaciones. "Nosotros seguiremos en alerta y movilización hasta que se dé una respuesta de los alimentos" para comedores y merenderos, afirmó Calderón, quien también advirtió que buscarán replicar las declaraciones de emergencia alimentaria que ya se han aprobado en otros municipios de la provincia, como General Roca, Viedma y Bariloche.

Con información de LMC, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.