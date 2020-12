CAPITAL FEDERAL - La titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Cecilia Moreau (Frente de Todos), reveló este viernes que a los 16 años tomó la decisión de abortar, en el cierre del debate del plenario de la Cámara baja que analiza el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por el Poder Ejecutivo, y manifestó "estar orgullosa" de haber participado en esta discusión.



"A esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años le pasó: me falló el método anticonceptivo. Yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y lo tomé totalmente consciente", asumió.



Señaló que "era una nena que soñaba con ser médica, con militar, con vivir un montón de cosas, y tuve la suerte de hablarlo con mi mamá que me acompañó en esa decisión. Tenía los medios para llegar a un aborto más seguro. En mi colegio, hubo compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto seguro".

"Yo tengo una hija, que es lo que más amo en la vida, y cuando tome la decisión de maternar, fue a conciencia, la decisión que más feliz me hizo en mi vida. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí, al día de hoy. Lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, el miedo que sentí, siento una nena, sintiendo algo que estaba haciendo algo que estaba prohibido, sintiendo que podía ir presa por la que estaba haciendo, porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre mi propia vida tambien”, remarcó Moreau.

Expresó que "las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que a las próximas generaciones. A nuestras hijas, a las hijas de todos y cada uno le puede pasar”.

“Y en el caso que les pase lo que me pasó a mí, a muchas, tienen que tener la certeza de que no tienen que tener miedo, miedo a hablar, miedo a poder decidir qué hacer, miedo a poder charlarlo con nosotros sus padres, miedo, en definitiva, a tomar una decisión que te puede llevar a que si no lo hacen contenidas, acompañadas, cuidadas por el Estado, por su familia, les puede sacar la vida”, sentenció.



Un plenario de comisiones de la Cámara baja emitirá el próximo miércoles dictamen sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego del debate de este viernes, última jornada de las reuniones informativas en las que expusieron 70 oradores, a favor y en contra de la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.



Así, tras la reunión por teleconferencia que mantuvo ayer el plenario de comisiones de diputados, la del miércoles se realizará en forma presencial, así como las previstas para el jueves y viernes, que se prevé se extenderán al menos por 20 horas.



Junto con el proyecto de legalización del aborto se tratará el Programa de los 1000 días, también iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.



A lo largo de las cuatro jornadas, el plenario estuvo conducido por Moreau y los presidentes de las comisiones de Legislación Penal Carolina Gaillard, de Mujer y Diversidades, Mónica Macha, y de Acción Social y Salud Pablo Yedlin.



Al cerrar el debate, la diputada Moreau señaló el "orgullo" de haber participado de este debate.



"Nosotros, como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar adelante este debate, porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores", remarcó Moreau.