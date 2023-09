El emotivo reencuentro de "Chocolate" con su familia: el perro que apareció después de casi tres años en Comodoro

Chocolate, un perro “caniche toy” que vivía en el barrio Fracción 15, se perdió el 27 de abril de 2021, dejando el desconsuelo de su familia, que desde ese momento no paró de buscarlo.

Durante dos años y cinco meses, los grupos de mascoteros en redes sociales se mantuvieron atentos a éste como a tantos otros perros, informando su posible ubicación. De esa manera, la familia de Chocolate se acercó a distintos puntos de la ciudad durante su búsqueda: “recorrimos barrios como Fracción, Bretes, Bella Vista, Cerro Solo, Abel Amaya, 9 de julio, Newbery, Pietrobelli, y hasta Manantial Rosales entre otros....”, relató su dueña.

“Datos que nos daban, allá íbamos con mi marido, logrando dar con nuestro hijito de la vida como solíamos decirle. Pasaron dos años... siiii DOS AÑOS... pero si salía algún dato no lo dudabamos. ¿Por qué? Tenemos con nosotros a un caniche rescatado, que nadie reclamó y ni sabrán que hoy después de 3 años en casa, todavía está con vida”, explicó en redes sociales.

El proyecto alternativo al Viaducto que propuso solucionar el tránsito en la Ruta 3 con una autopista y ganando tierras al mar

LA APARICIÓN DE CHOCOLATE

“Hace unos días nos notifican de un caniche sumamente abandonado en el barrio Abel Amaya... Barrio cercano al nuestro... Fui y no pude tener contacto, ya que la señora no se encontraba. Hoy me contacta la nueva chica que lo tenía en tránsito y fui 22:30 de la noche (barrio Floresta). Era mi hijo, nuestro hijo”, explicó en un emotivo relato del reencuentro, la dueña del perrito.

Y agregó, “no damos más de la emoción, el beso que me dejó darle en su trompita como solíamos hacerlo, escuchar su ladrido, mirarlo jugar con los juguetes, sus grandes saltos y sus estornudos en conjunto, las caricias a su trompita, su queja característica al andar en auto, y muchas cosas más que hizo, que nos llevó a dos años atrás y que nos hicieron llorar una y otra vez”, exclamó conmovida.

Creer o reventar: La señal que vaticinó el posible derrumbe total del cerro Chenque 😰

“Hago este posteo solo para AGRADECER DE CORAZON a los/las mascoteros/as de todo Comodoro!!!!! Que no pararon un segundo. Por WhatsApp, etiqueta, messenger, llamadas etc. No se cansaron y nos ayudaron en todo lo que fuera posible. Lo logramos, una vez más para alegría de todos. Hoy Choco está en casa, en nuestro hogar!!! Sólo dejar como consejo que nunca desistan en la búsqueda de su animalito amado. Lo dijimos desde un principio... Choco no nos hubiese abandonado, nosotros a él tampoco”.

Y concluyó: “PD: Hilen Leal gracias infinitas a vos y a tu familia por la paciencia del momento, por recibirnos casi once de la noche, por darnos nuestro tiempo a mi y a mi nena para conectarnos con choco... Por estar pendiente de él en todo momento.... Eternamente agradecida!!!!!! 🥹💞🥹", escribió en agradecimiento a la mujer que cuidó de Chocolate en las últimas horas previas al reencuentro.