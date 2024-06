Una mujer de 82 años que quedó postrada por un accidente cardiovascular (ACV) en septiembre del año pasado, vive una situación preocupante en Comodoro Rivadavi. Una laguna sobre la calle que se dirige hacia su casa, impide que pueda recibir la asistencia médica que requiere por su estado. Y ante esta situación, su hija pide ayuda.

“A mi mamá le dio un ACV en septiembre. Le agarró el lado derecho y quedó paralizada. Se deprimió, no quería comer nada y hubo que ponerle el botón gástrico para alimentarla”, contó Marisa a ADNSUR.

A raíz de esta situación, la mujer estuvo internada bastante tiempo y actualmente se encuentra viviendo en su casa junto a una de sus hijas en la zona dl barrio Industrial. “Pensé que este invierno no iba a ser tan feo y que no se me iba a complicar tanto. Allá no tenemos gas donde está, la calefacción es a leña y a garrafa”, explicó.

Sin embargo, el mayor problema radica en que el acceso a la casa está intransitable. “Hay una laguna gigante que se hizo en enero - febrero pero no ha bajado nada, está estancada”, y pese a los reclamos de la mujer no ha obtenido respuestas. Y el panorama empeoró con el temporal de nieve y lluvia de la semana pasada.

“El jueves me tuve que quedar con ella porque con la nieve no se podía bajar y yo desde hace tiempo vengo reclamando por el estado de las calles”.

Y tras las intensas lluvias de los últimos días, la laguna ha aumentado su caudal y es muy difícil acceder por la zona.

“El kinesiólogo no ha podido ir porque está intransitable. Yo voy con mi auto y arriesgo mi auto porque es mi mamá. Hasta ahora no ha pasado nada gracias a Dios para que vaya una ambulancia, porque sino no podría pasar”, lamentó finalmente, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.