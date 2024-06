La última comunicación del comodorense que viajó a buscar trabajo a Neuquén y una situación que preocupa

Franco Oscar Mansilla tiene 31 años y el pasado 30 de enero viajó a la ciudad de Neuquén capital en busca de trabajo. En diálogo con ADNSUR, Leonardo Manrique, de Búsqueda de Personas, informó que la persona que se presentó requiriendo el paradero del hombre fue su mamá.

En ese contexto, señaló que “ella el último contacto que tuvo con él fue a fines de febrero, de manera telefónica. A raíz de eso, comenzaron a hacerse las averiguaciones, a contactarnos con otros familiares, hermanos y allegados y se pudo obtener por sistema que estuvo trabajando en una empresa de emprendimientos en Neuquén SA hasta el mes de abril trabajando”, amplió el oficial.

En tanto, agregó “hablamos con otros allegados, él tiene familiares en Neuquén y Cipolletti (Río Negro) y hasta el 31 de mayo lo vieron ahí. Él está allá pero ahora no tiene trabajo y se encuentra en situación de calle, por eso no hay un lugar donde esté alojándose”, un dato no menor sobre su vida actual.

“La última vez que lo vieron fue en la terminal y estaba merodeando por esa zona pero más en situación de calle y sin trabajo, eso es lo que tenemos por el momento”, afirmó.

Por el caso, se le dio intervención a la Comisaría 17 de Neuquén y a la División de Búsqueda de Personas para que puedan colaborar y lograr ubicarlo.

Por otro lado, confirmó también que “hace dos semanas se comunicó con un amigo de Comodoro, así que los tiempos se acortaron”.

Por último, aclaró que “ya se libró todo como para para ubicarlo y constatar su estado de salud. Si él se quiere quedar allá o si es necesario brindar los medios para que regrese a Comodoro”, concluyó.