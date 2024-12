El curioso gesto de Bizarrap que dio una pista sobre el futuro de Colapinto y enloqueció a sus seguidores

Bizarrap jugó un papel fundamental para que Franco Colapinto pudiera llegar a la Fórmula 1. Además de brindarle su apoyo, ambos han desarrollado una amistad que se ha reflejado también en las redes sociales.

El DJ y productor musical, aseguró que se convirtió en fanático de los equipos en los que competía el joven de Pilar, de 21 años.

La única escudería que seguía en Instagram hasta este lunes era Williams, pero un cambio reciente sorprendió a los seguidores de Colapinto: Bizarrap comenzó a seguir a Alpine, lo que ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que Franco se incorpore al equipo francés en el futuro, a pesar de que Alpine ya ha confirmado a Pierre Gasly y al novato Jack Doohan para la temporada 2025.

El gesto de Bizarrap causó un gran revuelo entre los seguidores de Colapinto, quienes rápidamente notaron que hasta ese momento solo seguía a Williams.

Este "follow" fue interpretado como una señal de que podría haber una oportunidad para que Colapinto se una a Alpine, aunque esto implicaría cambios en la alineación de pilotos para la próxima temporada. Una versión sostiene que Doohan tiene un contrato de cinco carreras confirmadas, siendo la primera de ellas este fin de semana en Abu Dhabi.

En la entrevista, Bizarrap expresó su admiración por Colapinto y dejó en claro que su apoyo por él va más allá de las escuderías. “Ahora soy hincha de Williams, pero la gente sabe que seguí mucho la campaña de Red Bull estos años.

Lo que me gusta, ya lo saben. Pero ahora, somos de Williams. Soy y siempre seré fanático de Franco. Es lo único que me importa. No me interesa nada más. Ahora, teniendo un amigo tan cercano, voy a hinchar por alguien que quiero y que además representa a mi país. No hay vuelta atrás. Es otro tipo de fanatismo”, dijo el productor.

Bizarrap también reveló que su interés por la Fórmula 1 nació en 2021, cuando siguió de cerca la rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. A pesar de ser hincha de Red Bull, durante los nueve Grandes Premios en los que participó Colapinto, apoyó al piloto argentino y a Williams. Esta incondicionalidad, según Biza, se mantendrá sin importar en qué equipo compita su amigo, lo que también se refleja en su reciente decisión de seguir a Alpine en Instagram.

En caso de que Colapinto se uniera a Red Bull como compañero de Verstappen, Bizarrap dejó claro que seguiría apoyando a su amigo por encima del neerlandés, quien recientemente ganó su cuarta corona consecutiva. “Si alguna vez se necesita darle otra mano, ahí estaremos. Lo único que quiero es ayudar a acelerar el proceso. Mi único objetivo es empujar para que todo salga rápido”, expresó el DJ.

Además, Bizarrap tiene una buena relación con Pierre Gasly, a quien conoció en una carrera en México. En sus redes sociales, etiquetó al piloto francés, mostrando su apoyo con las banderas de Argentina y Francia. Esta conexión también se suma a la ayuda que Bizarrap brindó a Colapinto para conseguir patrocinadores en su paso por la Fórmula 2, y más tarde, en su ingreso a la Fórmula 1, en las intensas 48 horas en las que se reunió el presupuesto necesario.

Colapinto, por su parte, también sigue a Alpine en Instagram, junto a uno de sus mánagers, Jamie Campbell-Walter. Ambos también siguen a Williams y a Red Bull, lo que alimenta los rumores sobre la posibilidad de que el asesor de Alpine, Flavio Briatore, esté interesado en contratar al piloto argentino, incluso representarlo. Briatore ya habría hecho una propuesta a Williams, aunque el equipo británico mantiene contrato con Colapinto, aunque sin un lugar en la grilla para la próxima temporada, ya que los pilotos titulares serán Alex Albon y Carlos Sainz.

Con información de Infobae