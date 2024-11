Franco Colapinto sigue en la boca de todos y en los últimos días fue vinculado a una estrella de Gran Hermano.

Luego de su romántica cita con la China Suárez, el joven piloto de la Fórmula 1 le habría comenzado a escribir a Julieta Poggio.

Respecto a los rumores de romance, la influencer no se guardó nada y en diálogo con LAM, afirmó que “opino lo mismo que todo el mundo. No sé, no me gusta, no quiero hablar de eso.”

Sin embargo, su amigo Lizardo Ponce no pudo contener su lengua y la expuso delante de todos sus fanáticos.

“Mi permitido es Franco Colapinto”, dijo Juli cuando tocó la letra “F”. Pero Lizardo fue más allá y, aunque admitió que también era su permitido, inmediatamente dio un dato revelador: “Solo que a mí no me escribió”, dejando en claro que el piloto y Disney habrían tenido un vínculo.

