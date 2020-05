CAPITAL FEDERAL (ADNSUR)- Esteban es oriundo de Misiones y viajó a Buenos Aires para trabajar. Debido a la cuarentena y la paralización de las actividades, se quedó en la calle. Ahora, pasa sus días como voluntario en la iglesia San Cayetano, sirviendo a la gente que se acerca en busca de un plato de comida.

"Yo doy una mano a quien puedo y, el que puede, me da una mano a mí", expresó a TN Noticias. El joven trabajaba en el área de la construcción, pero debido a las medidas implementadas por el Gobierno para contener al coronavirus perdió su empleo.

"Desde que empezó la cuarentena me quedé en la calle. Estaba laburando y se me terminó la plata, me quedé sin alquiler. No tengo un peso, no tengo nada. Y no me dejan viajar para ningún lado ", detalló.

Esteban abandonó el departamento que estaba alquilando y ahora vive bajo el puente de Liniers. "Estuve muchos años en la calle cuando salí de mi casa en Misiones. Me tapaba con un cartón y comía lo que podía, revisaba la basura", relató.

Actualmente, trabaja como voluntario en la iglesia San Cayetano, donde se entrega un plato de comida a más de 500 personas por día. "A mí no me cuesta nada, yo ayudo a la gente que está en la calle y entiendo su situación. Así vivo día a día: pensando qué van comer los otros y qué voy a comer yo ", sentenció.