Los nuevos cuadros tarifarios del transporte público fueron expuestos este lunes en audiencia pública, en la que la Subsecretaría de Transporte presentó la evolución del costo mensual y el modo en que se incrementó el subsisdio del municipio para sostener el funcionamiento del sistema.

El costo del servicio se incrementó desde un promedio mensual de $554,1 millones de pesos, durante 2023, hasta $1.073,6 millones de pesos mensuales en enero y febrero de este año. Este monto quintuplicó el valor de 2022 y multiplica casi por 10 el costo de 2021, de acuerdo con los datos oficiales presentados por la Subsecretaría de Transporte.

Paralelamente, es notorio cómo se redujo la incidencia de la recaudación propia, es decir a través de la venta de boletos, para cubrir el costo del servicio. Mientras en 2019 los pasajeros aportaban el 31% del costo total, hoy ese aporte se redujo al 18,7%.

Esas variables muestran un retraso en la tarifa, ya que la cantidad de pasajeros transportados por mes fue mayor en enero y febrero de este año contra igual período de 2019: casi 2,3 millones de boletos vendidos en el primer bimestre de 2024, contra 2,2 millones en los primeros 2 meses de aquel período. Igualmente, todavía se encuentra por debajo de los primeros dos meses de 2020, cuando a partir de marzo se redujo drásticamente la cantidad de pasajeros, por efecto de la pandemia.

CUÁLES SERÍAN LOS NUEVOS PRECIOS DEL BOLETO

Según la propuesta del Ejecutivo, el boleto urbano subirá, desde el momento en que se apruebe y promulgue el pedido que se trató este lunes, del siguiente modo:

Boleto urbano: desde un valor actual $244,43, hasta un precio de $446,08 (82,5% de suba).

hasta un precio de $446,08 (82,5% de suba). Boleto interurbano: desde $256.30 actual, a $467,74.

Transportes Diadema: $290,44 actual hasta $530,05.

Y en una segunda etapa, que se prevé para el 1 de junio, tendrían un nuevo reajuste:

Boleto urbano: $814,09.

Boleto interubano: $853,62.

Diadema: $967,34

La presidente del Ente de Control de Servicios Públicos, Lucía Haag, dijo al término de la audiencia que el organismo constató que los incrementos de costos presentado por la empresa y el Ejecutivo fueron verificados y justificados en base a la evolución real de la economía, por lo que el dictamen considera que no habrá objeciones para la aprobación del nuevo cuadro.

La funcionaria aclaró además, en diálogo con Actualidad 2.0, que la actualización de costos que cubre el cuadro tarifario propuesto alcanza hasta el mes de marzo de este año, incluyendo las variables que empezaron a moverse desde agosto del año pasado (ya que el cuadro tarifario que empezó a regir en diciembre respondía a las variaciones registradas hasta el 31 de julio de 2023).

Sin embargo, queda pendiente incorporar la paritaria salarial acordada recientemente, en la que Provincia se comprometió a cubrir con una partida adicional de subsidios, los valores salariales que las empresas deben abonar de forma retroactiva a enero de este año.

Por su parte, los usuarios hicieron hincapié en la calidad del servicio, en especial en lo que refiere a la falta de funcionamiento del sistema para establecer el horario en que llegará una unidad a una parada determinada, además del planteo de falta de vehículos accesibles para personas con discapacidad y problemas vinculados a la insuficiencia de frecuencias en determinados barrios.

EL SUBSIDIO MUNICIPAL YA ALCANZA LOS 650 MILLONES DE PESOS POR MES Y SE AGOTARÍA A MITAD DE AÑO

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Adrián Rodríguez, advirtió que el subsidio que aportó el municipio en enero y febrero de este año alcanzó los 650 millones de pesos por mes, lo que está superando la proyección prevista para todo el año, ya que se asignaron 6.000 millones en el presupuesto 2024.

“A este ritmo, en julio o agosto habremos completado el subsidio previsto para todo el año, cuando van a quedar varios meses por delante”, anticipó el funcionario, al recordar que no hay certeza de lo que pasará con el aporte de Nación, que es de 100 millones de pesos. En marzo se recibirá la partida correspondiente a diciembre, pero no hay garantías de que tendrá continuidad el mes próximo, cuando correspondería el envío de la partida de enero.

Por su parte, el aporte de Provincia asciende hoy a 42 millones de pesos por mes, por lo que el subsecretario remarcó que esa jurisdicción cubrirá la diferencia salarial que se acordó recientemente y que evitó que el paro de transportes se sintiera en la provincia.

Por otra parte, en cuanto a los reclamos de los usuarios, Rodríguez indicó que se buscará optimizar los recorridos y frecuencias en distintos barrios, en particular en la zona de los kilómetros, donde se buscará “reestructurar horarios y frecuencias. El servicio cuenta con 125 unidades y no hay posibilidad de ampliar esa cantidad”, afirmó, al reconocer que hay frecuencias que no cubren los horarios de clases.

Respecto del mal funcionamiento de la aplicación para conocer horarios y frecuencias, indicó que se debe a los problemas de conectividad en distintos barrios, al detallar que las unidades pierden señal en distintos puntos y no se recupera rápidamente. “Un colectivo que está a pocas cuadras de llegar no figura en el sistema, pero estamos buscando la forma de mejorar estos problemas”, admitió.