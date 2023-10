No, Clarín no publicó una noticia con supuestas medidas económicas de Sergio Massa, y el Gobierno desmintió que estén bajo análisis Si tenés sólo unos segundos, leé las siguientes líneas: circula en X y a través de WhatsApp la imagen de un supuesto título del diario Clarín en el que se anticipan una serie de medidas económicas atribuidas al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Desde el diario indicaron a Reverso que no publicaron esa noticia, mientras que desde el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación desmintieron que se encuentren analizando las medidas señaladas en los posteos. Tributaristas consultados aseguran que las supuestas medidas no podrían ser tomadas por el Gobierno nacional.