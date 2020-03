COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes por la mañana se concretó una nueva manifestación de los trabajadores de la salud frente al Hospital Regional. Durante la jornada anunciaron que el próximo jueves, el área de Salud Mental del nosocomio, sólo atenderá urgencias. En Pediatría también se analiza paralizar la atención.

Durante la conferencia de prensa, los trabajadores advirtieron que la semana próxima podrían endurecer las medidas y se evalúa paralizar todos los servicios del Hospital.

"Habíamos llegado a naturalizar el pago escalonado, pero hoy la incertidumbre ya no da para más", dijo el jefe del servicio de Salud Mental, Gustavo González, y agregó: "No sólo reclamamos nuestro sueldo, sino que pretendemos que a los pacientes nos les falte nada". Además señaló: "No podemos abandonar a los pacientes, no entendemos cuáles son las prioridades del Gobierno Provincial".

Por su parte, uno de los médicos, sostuvo que "estamos haciendo malabares para mantener estables a los pacientes. Nos falta medicamentos. En este área trabajamos con psicofámarcos muy necesarios. Hablamos de drogas anti-epilépticas, anti-psicóticos, antidepreviso. Son medicamentos muy especificos que no pueden ser suspendidos".