COMODORO RIVADVIA (ADNSUR) – El estudiante apuñalado por otro adolescente en el baño de la escuela secundaria de Ciudadela, sigue internado en grave estado, tras ser sometido a dos operaciones. Su padre es enfermero de emergencias del Hospital Regional, y contó el duro momento que vivió al tener que ir a atender a su propio hijo, sin saberlo. Además, pidió a las autoridades que tomen medidas luego del ataque al menor.

El adolescente de 16 años apuñalado en la zona abdominal por otro menor que había ido a inscribirse para rendir en la escuela, tiene afectadas la arteria aorta y un intestino, producto de la puñalada recibida. Su estado es grave y permanece en terapia intensiva del Hospital Regional.

Luis, enfermero del servicio 107 de emergencias del Regional, tuvo que afrontar un duro momento el lunes 3 de marzo cuando, ante el requerimiento de la ambulancia, salió a atender a un joven apuñalado, sin saber que se trataba de su hijo.

“Recibimos un llamado, me avisaron que había un chico herido con arma blanca en una escuela, fui yo y me encontré con mi hijo, nunca pensás que te pueda tocar atender a tu hijo, es muy bravo todo”, dijo.

Asimismo, agradeció a sus compañeros de la guardia, los cirujanos y todos los que lo atienden en la terapia. “En manos de ellos dejo a mi hijo. Tengo mucha angustia, hay que esperar a ver que va a pasar con él”, manifestó.

PEDIDO A LAS AUTORIDADES

Luis también pidió a las autoridades escolares que tomen medidas tras el ataque a su hijo. “Estamos en tierra de nadie, no hay normas en las escuelas, ahora los chicos no saben quién entra ni quien sale, van armado da las escuelas, tienen que pagar, mi hijo está hospitalizado”, indicó a Canal 9.

Además, lamentó que los padres del agresor no se hayan acercado. “No fueron capaces de acercarse a charlar conmigo. No quiero que ocurran más estas cosas”, dijo. Y señaló que desde la escuela “me dijeron que no pueden hacer nada, que es menor de edad. Pero no ponen normas en las escuelas, están en tierras de nadie. Queremos seguridad”, destacó.