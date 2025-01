Según estudios médicos revelados por OSPEDYC, las muertes por ahogamiento constituyen una crisis de salud pública que podría prevenirse, y los descensos observados en los dos últimos años no bastan para alcanzar los numerosos “Objetivos de Desarrollo Sostenible” a los que la prevención de los ahogamientos puede contribuir.

En ese marco, la Dra. Valeria El Haj,Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explicó que “el ahogamiento es un evento en el que la respiración se ve comprometida debido a la inmersión o sumersión en un líquido. Dependiendo de la gravedad, puede tener diferentes desenlaces, desde una recuperación completa sin secuelas hasta complicaciones de salud o incluso la muerte".

En tanto, destacó que, "los niños corren un riesgo particularmente alto de ahogarse, ya que su capacidad para evaluar el peligro está poco desarrollada y carecen de habilidades de natación y seguridad en el agua. La amenaza de ahogamiento aumenta cuando los niños entran en contacto con el agua sin la supervisión de un adulto”.

La primera bebé del 2025 nació en Puerto Madryn y pesó 3,250 kilos

El ahogamiento representa en Argentina una de las principales causas de muerte en niños de 1 a 3 años y se considera el grupo de mayor riesgo y más vulnerable a los niños desde que empiezan a caminar o movilizarse por sí mismos (aprox. 12 meses de vida) hasta los 5 años. No obstante, los especialistas coinciden en que existe un importante subregistro o registro inexacto de casos, y que la cantidad de muertes por ahogos podría ser aún mayor.

La Dra. El Haj sostuvo que “la supervisión de los niños pequeños en el agua debe ser cercana, constante, competente y atenta por un adulto responsable . Es una estrategia preventiva fundamental que también incluye la necesidad de identificar zonas peligrosas para los niños.

Está desaparecido un joven chubutense de 23 años que se tiró al río mientras navegaba con su novia y un amigo

En el caso de los adolescentes, la mayoría de los ahogamientos se producen por la

combinación de un exceso de confianza en las habilidades para nadar, la subestimación de situaciones peligrosas en el agua y el consumo de alcohol y/o drogas.”

Es importante, en cada familia, poner como prioridad el aprendizaje de la natación por parte de sus integrantes, de modo preventivo. Se debe tener en cuenta que el momento de inicio del aprendizaje de la natación es individual y depende de una variedad de factores, como la frecuencia de exposición al agua, las condiciones de salud, las limitaciones físicas, la madurez emocional y el acceso a técnicas de enseñanza adecuadas en ambientes controlados.

PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO EN AGUAS CLARAS SIN MOVIMIENTO

Piletas, bañeras familiares para niños y adultos, tanques australianos, diversos recipientesBdonde pueda introducirse un niño.

● Incentivar la enseñanza de la natación a partir de los 4 años.

● Cerco perimetral completo de 1,30 m de alto como mínimo, enterizo o con

barrotes verticales separados por una distancia máxima de 10 cm (jamás

barrotes transversales que faciliten el “efecto escalera”).

● El cerco debe tener una puerta única con un mecanismo de apertura-cierre no

accionable por niños pequeños.

● No dejar mesas, sillas o reposeras próximas al cerco, que faciliten su

escalamiento.

● Los “cobertores de pileta” de material rígido o flexible, manuales o

automáticos, no excluye en absoluto la presencia del cerco.

● Los bordes y el piso de la pileta deben ser de material antideslizante.

● Las escalinatas de acceso deben ser de poca pendiente y tener escalones

anchos, rectos, con baranda al menos de un lado y piso antideslizante.

● Las piletas “inflables” o “desarmables” que no cuenten con cerco deben ser

siempre vaciadas totalmente luego de su uso diario.

Los años dorados del primer bowling que tuvo Comodoro: un refugio para las generaciones

Proporción segura entre número de cuidadores y niños:

Lactantes (menos de 1 año): 1 cuidador por cada niño (1:1). Los bebés son

completamente dependientes y requieren supervisión constante.

completamente dependientes y requieren supervisión constante. De 1 a 2 años: 1 cuidador por cada 2 niños (1:2). Aunque comienzan a

explorar, siguen siendo muy vulnerables y necesitan atención cercana.

explorar, siguen siendo muy vulnerables y necesitan atención cercana. De 2 a 3 años: 1 cuidador por cada 3 niños (1:3). Aumenta su movilidad y

curiosidad, pero aún no comprenden los riesgos del agua.

curiosidad, pero aún no comprenden los riesgos del agua. De 4 años en adelante: la proporción dependerá del nivel de aprendizaje de

la natación y la confianza del niño en el agua. Para principiantes o niños

inseguros, es mejor mantener una supervisión estrecha, idealmente no

más de 1 cuidador por cada 4 niños (1:4). Para niños con habilidades

avanzadas, la supervisión puede ser más relajada, pero siempre presente.

El modelo de chalecos universalmente más aceptado posee las siguientes

características:

- Material enterizo de alta flotabilidad.

- Formato de chaleco, con abertura anterior.

- Abertura anterior con 3 broches de seguridad, como mínimo.

- Correa inextensible que une la parte anterior con la posterior del

chaleco, pasando por la ingle del niño y asegurada con broche de

seguridad.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN AGUAS OSCURAS CON MOVIMIENTOS

Comprenden arroyos, ríos, lagos y mar.

● Riesgos:

● No se tiene visión directa del cuerpo.

● La visión de la cabeza, está sujeta al oleaje, marejada o eventual lluvia.

● Percibir o advertir signos de agotamiento o dificultades físicas es

prácticamente imposible.

● Recibir pedidos verbales de auxilio, depende del viento, oleaje, ruido de la

embarcación, etc.

Encontraron el cuerpo de Franco Toro, el joven argentino desaparecido en las aguas de Punta del Este

● Recordar que con la primera bocanada de agua que traga el niño ya queda

generalmente imposibilitado de gritar por auxilio.

● Desaparecido de la superficie: un niño pequeño difícilmente pueda reemerger con

un esfuerzo y de esta manera se pierde contacto visual con él.

● Recomendaciones:

● Usar gorras y ropa de baño de colores claros, vivos, mejor si son

fluorescentes.

● Ante la caída accidental o naufragio en aguas oscuras deben sacarse

inmediatamente: zapatos, pantalones y pulóveres o camperas.

● Limitarse a “flotar” y concentrarse en pensar cuál puede ser la mejor manera

de pedir socorro: verbal, gestual.

¿CÓMO AYUDAR A UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE AHOGAMIENTO?

1. Solicitar ayuda de inmediato, pedirle a quien este cerca que consiga un DEA (desfibrilador

externo automático) y llamar al servicio de emergencias médicas.

Accidentes de tránsito con menores a bordo en verano: ¿qué medidas ayudan a prevenir lesiones?

2. Revisar la boca para corroborar que no exista algún elemento extraño y que esté

bloqueando las vías respiratorias.

3. Retirar a la persona del agua e iniciar de inmediato el masaje cardíaco. Tener en cuenta que la recuperación de la respiración y latido cardíaco puede requerir varios minutos de reanimación.

4. Es posible que el afectado vomite durante las maniobras de reanimación, por lo tanto, es necesario rotar el cuerpo o lateralizar la cabeza hacia un costado.

5. Mantener las maniobras de reanimación si la persona no reacciona, hasta que llegue la asistencia médica.

6. Cubrir al paciente con alguna frazada para mantener la temperatura corporal.

“En el caso de que la persona ahogada se haya recuperado, se la deberá buscar

tranquilizarla hasta que llegue la ayuda médica solicitada con anterioridad, la cual debe

administrar oxígeno suplementario para ayudar a mejorar la capacidad respiratoria”,

finalizó El Haj.

Hipoxifilia: la peligrosa práctica detrás de la muerte de la pareja de Julio Moura

Con información de OSPEDYC, redactado y editado por un periodista de ADNSUR