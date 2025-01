Este lunes comenzará el juicio contra once personas imputadas por la muerte de cinco recién nacidos en el hospital neonatal de la provincia de Córdoba. Los hechos investigados se sitúan entre marzo y junio de 2022, cuando los bebés fallecieron repentinamente, a pesar de no haber tenido complicaciones al nacer. Durante ese período, otros ocho niños presentaron síntomas similares, pero lograron sobrevivir.

La principal acusada es Brenda Agüero, una enfermera que está detenida desde agosto de 2022. Se le acusa de haber inyectado potasio a los recién nacidos, lo que les causó un cuadro de hiperpotasemia fatal. Agüero enfrenta cargos por "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado" por las cinco muertes y "tentativa de homicidio" por los otros ocho casos.

El juicio se llevará a cabo en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, con la intervención de los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Se aplicará el sistema de juicio por jurados populares.

Junto a Agüero, también están detenidos varios ex funcionarios y profesionales del hospital, entre ellos la ex directora del establecimiento, Liliana Asís, acusada de "encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública". Además, se les imputa por encubrimiento e incumplimiento de deberes al ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, la ex jefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, el médico Pablo Miguel Carvajal, y el ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, entre otros.

El juicio se pone en marcha luego de que la Cámara de Acusación rechazara las últimas apelaciones presentadas por los imputados.