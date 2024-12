Dos hermanitos patagónicos venden botellas de hielo para poder viajar con su familia: "queremos conocer el mar"

Una familia de Luis Beltrán que sueña con llevar a sus dos pequeños, de 3 y 7 años, a Las Grutas para conocer el mar está llevando a cabo una iniciativa muy especial.

Todo comenzó mientras tomaban tereré, cuando el papá, de apellido Méndez, les propuso a los niños que este año les gustaría visitar el balneario. Según contó el padre, fue en ese momento, cuando su hija observaba cómo rompían botellas plásticas, que surgió la idea.

Motivada por el deseo de viajar, la niña pensó en una forma de ayudar a su familia a financiar el viaje. "¿Y si nosotros juntamos las botellas, las ponemos a congelar y luego las vendemos para ayudarles?", les propuso a sus padres.

Así fue como comenzó la venta de hielo: "Vendo hielo para conseguir plata y poder viajar y jugar", explicó con entusiasmo la pequeña.

Con la colaboración de su papá, los hermanitos recogen las botellas, las limpian y las preparan para congelar. Además, cuentan con el apoyo de su abuelo, quien les facilita un congelador para almacenar las botellas. Las venden a $1000 cada una en su barrio, como detalla el portal 7EnPunto.

"Esperamos que las ventas vayan mejor, por el bienestar de los chicos", comentó el papá con esperanza. Aunque por ahora las ventas no han sido muchas, la mamá, Cinthia, se mostró muy emocionada y destacó que todo lo que hacen es para darle a los niños lo que ella no pudo recibir en su infancia.

"Hubo cosas que no pude hacer ni conocer cuando era pequeña, porque mis padres no tenían los recursos, y hoy la situación sigue siendo difícil para muchos, no solo para nosotros. Hay muchos chicos como ellos, con grandes ilusiones", reflexionó.

Por último, Cinthia resaltó que este esfuerzo también tiene una enseñanza importante para los niños: "Es bueno que entiendan que, para lograr muchas cosas, hay que trabajar y hacer sacrificios".

Con información de El Cordillerano