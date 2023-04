Una nutrida masa de humo y olor a quemado en algunos casos se instaló en la mañana del domingo en distintas partes del país, aunque se sintió más fuertemente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

La presencia de esa densidad en el ambiente comenzó a ser analizada por autoridades ambientales, que hasta el mediodía no lograron determinar de qué se trataba.

La visibilidad por ejemplo, disminuyó de los habituales 10 kilómetros a menos de 2 en muchos de esos lugares, según un relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien se tiene la certeza que el humo fue provocado por algún foco de fuego que se hizo más notorio con la salida del sol sobre esas zonas del país, se desconoce donde pudo haberse originado.

Ante esto, muchas personas, sobre todo mayores de edad y afectadas por problemas respiratorios, salieron a la calle con barbijos.

"Seguramente es algún incendio muy local y pequeño que como tenemos muchas nubes no lo podemos identificar. Hasta que no se despeje un poco o que el incendio se haga más grande, no podremos verlo", agregaron desde el SMN.

Desde media mañana, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación, sobre todo en Twitter donde los usuarios se manifestaban entre extrañados y preocupados en posteos que acompañaron con fotos de la vista de sus ventanas.

"¿Qué onda este humo? ¿Por qué los medios no lo están cubriendo? No es neblina. Zona Barracas", escribió @Decha 919

"Atendeme este nivel de humo que hay en Parque Chacabuco. Con suerte la visibilidad debe ser de 500 metros. ¿Alguien sabe de dónde viene?", posteó @neptunistico

"Vine a Twitter a ver qué onda el #humo de la ciudad. Y nadie sabe nada. Me falló", posteó @magiaconpecas

El pasado 3 de marzo se había vivido una situación similar aunque con el condimento adicional de las altas temperaturas, y en ese momento el motivo fue debido a incendios activos en la zona sur del Delta del Paraná, cerca de Baradero.