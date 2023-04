Este jueves, padres y alumnos del colegio Biología Marina de Comodoro Rivadavia se reunieron en las inmediaciones del establecimiento educativo para preparar un petitorio y presentarlos a las autoridades correspondientes.

En diálogo con ADNSUR, manifestaron que las actividades que llevan a cabo en el Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 652 del barrio Pueyrredón se tranformó en una pesadilla por la distancia y también por el transporte público de pasajeros.

Los estudiantes de la Escuela 704 mantienen sus actividades en zona sur mientras el edificio escolar se encuentra en obra. Pero al no encontrar avances y toparse con inconvenientes, buscan llegar a una solución definitiva: volver a zona norte.

“Estamos muy preocupados por el colegio, vamos a armar un petitorio a las autoridades, tanto del ministerio y toda autoridad que le corresponda para ver la manera de exigir que vuelvan los alumnos a zona norte. Estamos pidiendo al colegio de arquitectos, al colegio de ingenieros, que nos den una mano para poder armar un nuevo informe técnico para ver en qué estado está estructuralmente el colegio", comentó Ricardo Rojas, padre de un alumno del colegio.

A pesar de estar en el CFP 652, Rojas aseguró que “solo tiene capacidad para cuatro aulas. En paralelo, queremos ver el espacio que está enfrente, que es la Calle Sustante de Argentina, tenemos que hablar con la Municipalidad, y por ahora hemos visto el visto bueno provisorio. Con la vecinal Moscóni también queremos dialogar para usar provisoriamente ese espacio y tratar de instalar módulos que permitan tener a toda la comunidad, a todos los alumnos en un radio cercano a kilómetro 3”.

“El miércoles estuvo por los medios el director de obras públicas y estuvo diciendo que tienen que derrumbar parte del colegio, cosa que no sabíamos. Estuvo informando que tienen que ver cómo van a crear más lugar, pero digamos no hay nada, no hay licitación, no hay informe detallado, sólo un informe preliminar o complementario que no da mucha información clara”, cerró preocupado Rojas.

Desesperado pedido

“Se está armando una nota para mandarla a provincia. Se tiraron muchas ideas, tanto como toma de escuela, también volver al edificio, tratar de pedir eso, volver a entrar, más transportes, muchas cosas se tiraron. Lamentablemente no creo que estemos quedando en mucho”, lanzó una alumna del Biología Marina.

“Estamos yendo hasta la 652 del Pueyrredon y es un tremendo viaje para muchos y para otros nos queda cerca, pero no es justo para todos”, añadió y remarcó que se debe “poner más transporte para aquellos que no puedan ir por sus propios medios. Los colectivos pasan muy temprano. Entonces por ahí es mejor agregar colectivos, horarios que sean más flexibles para que todas puedan llegar, porque hay muchos alumnos que no están llegando a la escuela”, remarcó.

“Esperamos que sea menos tiempo para que más cantidad de alumnos pueda llegar a volver a ver nuestra escuela porque es súper triste no haberse podido despedir ni nada y que sea en dos años recién que se pueda volver a usar”, cerró la alumna de sexto.