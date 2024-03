Desde la Unidad Regional de Policía,este viernes informaron sobre una importante detención que se generó en las últimas horas en Comodoro Rivadavia por parte de la Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal. Se trata de un hombre que estaba siendo buscado en varios sectores de nuestro país logró ser detenido por un delito de estafa con una modalidad que es novedosa, conocida como “skimmer”.

En principio, el fiscal Martín Cárcamo, quien trabaja en esta causa junto al jefe de la Brigada de Investigaciones, Pablo Lobos, señaló que la persona detenida tiene 23 años y es oriunda de Santa Fe. Llegó a la ciudad el día 28 de febrero y “comenzó a realizar operaciones mediante la utilización de tarjetas clonadas”.

“Se le formularon los cargos a esta persona y se le requirió la prisión preventiva, y la disposición conjunta, tanto por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut como de la provincia de Neuquén, en atención, a que este deberá también ser sometido a las audiencias y pedidos de medida de coersión en la provincia de Neuquén”, detalló.

En concreto, se pudo verificar que en la ciudad de Comodoro Rivadavia “realizó seis operaciones exitosas, mediante la utilización de tarjetas clonadas y eventualmente transfirió dinero por una suma importante que supera ampliamente el millón de pesos a diferentes cuentas”.

En momentos posteriores a que haya realizado la última operación, fue que lograron capturarlo por personal de la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo a la evidencia, las víctimas en principio no son de esta ciudad, “en atención a que -en general- este tipo de modalidades se utilizan tarjetas clonadas o cuentas clonadas de otras jurisdicciones”, argumentó. Y agregó, “son modalidades propias de ciudades más grandes, y es la primera vez al menos que -según los antecedentes del Ministerio Público Fiscal- se detecta una maniobra de esta naturaleza en la ciudad”, explicó.

Por su parte, el Comisario Pablo Lobos, Jefe de la Brigada de Investigaciones, amplió la información sobre la modalidad de “skimmer”. “Es algo nuevo para nosotros, a diferencia de algunos delitos que venimos trabajando de estafas”.

En tanto, destacó, “fue muy importante e inmediata la comunicación que hizo el jefe de la División de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén, él se comunica conmigo el día 28 cerca del mediodía inmediatamente, me indica que ellos habían sufrido este tipo de delitos, me comentó en qué consistía la modalidad de skimmer, que tenía una persona filmada en los cajeros automáticos realizando estas maniobras, pero no tenían la identidad, así que era muy importante para ellos poder localizarlo”.

A su vez, le indicó que "en uno de los cajeros del centro de la ciudad, precisamente en el que se encuentra al costado de la Municipalidad, había estado operando la persona cerca de las 11:30 de la mañana. Inmediatamente desplegamos una gran cantidad de efectivos de la Brigada para poder encontrarlo y luego de una última ubicación que nos enviaron sobre la Yrigoyen, logramos demorarlo por el artículo 215 del Código Procedimiento, según las indicaciones del fiscal de turno, que era el doctor Martín Cárcamo”, detalló.

En principio fue detenido por el artículo 215 y después, cuando pudieron comprobar que efectivamente había realizado transferencias desde los cajeros de Comodoro Rivadavia, “el fiscal dispuso el delito de estafa”.

A lo largo de estos dos últimos meses, según la información que recabaron, el delincuente ha recorrido varias provincias, desde Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, también Bariloche y “en todas ellas ha cometido la misma maniobra, así que afortunadamente pudimos detenerlo nosotros”, sostuvo Lobos.

MODALIDAD DE “SKIMMER”

"Al momento de la primer demora, el hombre tenía alrededor de 8 o 9 tarjetas y también una especie de clonador", mencionó el Comisario. Y explicó que este último, “es una especie de colador para pasar la tarjeta magnética, que -según lo que pudimos más o menos experimentar ahora con esta nueva modalidad- es a través de Bluetooth con una aplicación y va intercambiando datos con otra persona”.

“Él coloca dentro del cajero la tarjeta clonada y debe contar obviamente con el PIN de seguridad para poder acceder, así que es todo bastante sofisticado, creemos que no es la única persona que está actuando en este tipo de delito, hay seguramente más personas atrás”, manifestó.

💳RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

👉La recomendación genérica particularmente para el caso de tarjetas de crédito y tarjeta de débito, es “mantener siempre al usuario de las tarjetas el contacto visual, para evitar que de esta manera se pueda clonar”.

👉En el caso del cajero automático, “verificar que el mismo no presente ningún tipo de suplementos, de los que generalmente presenta el cajero. Suele esconderse el clonador en la ranura en la que se inserta, verificar específicamente en esa zona del cajero que no haya ninguna modificación y también corroborar que, en el lugar no hayan cámaras de seguridad distintas a las generales. Las medidas de seguridad que tienen en el cajero que son la propia cámara del cajero y la cámara externa”.

El joven de 23 años estaba parando en un inclinato, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda, “había alquilado en ese en ese lugar por unos días, así que pensamos que -como lo hacía en otras provincias- se quedaba dos o tres días, operaba y se iba una especie de golondrina”, concluyeron.