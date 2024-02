La empleada que fue maltratada por el dueño de un supermercado chino busca trabajo en Comodoro

El pasado jueves 15 de febrero, el dueño del supermercado chino, ubicado en Avenida Kennedy al 2300 del barrio Pueyrredón, fue detenido tras golpear a una empleada en su comercio. Un cliente salió en su defensa y otra persona dio aviso a la Policía.

La víctima, identificada como Sharon S., contó su experiencia de agresión física y psicológica por parte de su ex empleador en una entrevista con ADNSUR .

“La verdad que yo no me estoy sintiendo nada bien. Me está costando mucho porque yo acá en Comodoro ahora estoy sola, no tengo familia, no tengo nada y era venir a mi casa y el trabajo y nada más”, comentó.

Sobre su labor en el supermercado, denunció que había sido contratada como cajera pero la obligaban a reponer góndolas, ordenar estanterías, limpiar el piso, entre otras cosas. “Para mis compañeros era normal, tenías que hacer todo y te decían re mal, te gritaban en la cara”, detalló.

En cuanto a la relación que mantuvo con el propietario del comercio, la víctima aseguró que “había tenido varios choques con él, porque me gritaba y yo le respondía que a mí si me iba a hablar, que me hable con respeto. Él a mí siempre me trataba como que yo era mucho problema”.

MALAS CONDICIONES LABORALES Y LEGALES

La joven trabajadora compartió que tanto ella como su compañera laboraban ocho horas y media de lunes a sábado, alternando los domingos y siempre realizando horas extras. No obstante, surgieron dificultades al momento de formalizar la situación laboral.

“Nos puso en blanco este mes a principio de mes, el 7, pero solo fijó cuatro horas y se lo queríamos plantear hace rato de esto de la media hora que se mueve más, porque él en el momento que nos va a pagar, la cuenta la hace por 8 horas, no por ocho horas y media. Mi compañera se acercó, le habló respetuosamente y él empezó a gritar. Solo quería que firmemos aceptando solo cuatro horas en blanco”, remarcó.

Posteriormente indicó que el propietario del comercio quería que “firmemos entrada y salida pero no quería hacer legal el horario y comenzó a gritar. Dijo ‘la conch.. de su madre’ siempre hay problemas. Vos mañana no te presentas le dice a mi compañera y vos tampoco, están despedidas las dos”.

“Lo miramos y dijimos que hable bien, porque nadie estaba faltando el respeto y dijo bueno, listo, el problema se terminó acá, no viene ni vos ni mañana que iba a tomar a otras chicas, entonces mi compañera se acerca a la puerta como para tomar aire, porque ya se sentía mal y yo seguía atendiendo a la gente y se acerca a mi caja y me dice chau, chau andate a tu casa y me empezó a empujar contra las estanterías. Me gritaba ‘no te quiero más y yo mando acá’”, agregó.

“Le digo viste, a vos te gusta pegarle a las mujeres y me empezó a gritar en la cara. ‘Pégame, pégame’. cuando lo retrocedo para atrás, el directamente me pega en la cara y empezamos como a forcejear los dos y salimos de ahí, la gente lo separó”, señaló.

Sobre su sueldo, reveló que el mes pasado “estaba cobrando 220.000 pesos en blanco por cuatro horas de trabajo. Sin embargo, este mes y con el aumento incluido, el sueldo quedó 270.000 pesos”.

Por último detalló, la joven de 20 años añadió que realizó la denuncia junto a su compañera de 21, acudieron a la Secretaría del Trabajo y no obtuvieron respuesta. A su vez, presentaron boleta médica al dueño del supermercado para justificar los días ya que no habían recibido el telegrama de despedido.

“Yo quiero que se haga justicia, es injusto que venga un extranjero, un chino a pegarle a las mujeres, o sea, todo por tener un trabajo y lo tenés que aguantar porque no te queda otra, con un suelo miserable, trabajando a veces desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche”, cerró.

Sharon se encuentra en busca de un empleo, c uenta con el secundario completo y un curso de panadería de repostería , además de otro vinculado a manicura y electricidad. Interesados, pueden comunicarse al 2974577715.

