COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En el marco de la cantidad de consultas de contribuyentes, el Municipio decidió realizar una apertura parcial y limitada de su atención a partir de este lunes, por turnos, por lo cual no se permitirán filas afuera de los lugares habilitados. Los empleados municipales estarán cubiertos con las medidas de seguridad necesarias y las personas no se cruzarán con otros contribuyentes de acuerdo al horario que se les proporcionará en el turno.



Solo podrán ingresar aquellos que saquen un turno por whatsapp, enviando el mensaje de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y especificando nombre, dni, barrio y trámite a realizar. El celular destinado a tal fin es: 2974637334. Mediante la misma modalidad se les brindará un horario en el lugar más cercano a su vivienda a los fines de evitar el acercamiento entre personas.



Cabe aclarar que a los fines de comenzar con la atención el mismo lunes, durante el domingo se concederán turnos también en el número sindicado. Desde el área de recaudación, el secretario Israel Coen explicó que “si bien tenemos habilitado el pago por medios digitales, tenemos mucha gente que no posee tarjetas o cuentas bancarias o que simplemente está

acostumbrada a pagar sus tributos de forma presencial. También hay muchos contribuyentes que necesitan realizar otras consultas o trámites y por eso decidimos abrir la Municipalidad de forma limitada y algunascajas externas”.



Asimismo, aclaró que “la decisión del intendente Juan Pablo Luque, en consonancia con el Gobierno Nacional, es mantener la cuarentena preventiva y obligatoria. La reapertura será una prueba y si consideramos que en algún momento los contribuyentes o los empleados

corren un riesgo, se levantará”.



Qué trámites se pueden realizar y dónde



Siempre recordando que los turnos se darán únicamente por whatsapp y allí el operador facilitará un horario y lugar para concurrir a realizar los trámites, se habilitarán los siguientes espacios.



En el edificio municipal, ubicado en Moreno 815, se podrán pagar rentas, ingresos brutos, tasa de comercio y cobros judiciales, además de otro tipo de trámites, tales como impresión de boletas; emisión de libre deuda; generación y consultas de planes de pago; impresión y pago de cuotas de planes vigentes; consulta y pago de planes en instancia judicial.



En km3. se habilitarán las cajas del centro comercial Área Central para rentas, tasa de comercio e ingresos brutos. Al mismo tiempo, habrá atención en las cajas del Gimnasio Municipal N° 2 (Pueyrredón); CCK8 (Km.8); y los Tribunales de Faltas (calle Antonio Cañal 2019), en donde

se podrá imprimir boletas de rentas y pagar dichos tributos siempre que concurran con las boletas correspondientes.

Se recuerdan los modos de pago digital



Más allá de la reapertura limitada de la atención presencial, desde el área de Recaudación de la Municipalidad se insiste con la posibilidad de pagar todos los tributos por medios digitales, para evitar que la gente salga de sus domicilios.



La sección impuestos de la página web de la municipalidad (www.comodoro.gov.ar) fue reformada en los últimos días para hacer más accesible el proceso del contribuyente, sobre todo al momento de descargar las boletas (vencidas y no vencidas).



Mediante la app de Mercado Pago, disponible para cualquier celular smart phone, se pueden pagar todos los tributos (vencidos y no vencidos) e ingresos brutos. El usuario es “Mun Comodoro Rivadavia” y con los dígitos que aparecen en la boleta, debajo del código de barras, se accede al pago.



Por homebanking de cada entidad bancaria, sea link o banelco, también se pueden pagar, aunque únicamente los impuestos no vencidos. La tercera opción es Pago Fácil y Rapipago, llevando la boleta actualizada o con la descarga en el celular.