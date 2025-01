Las estafas de ladrones están a la orden del día; han ganado terreno en los últimos años y cada vez son más los ciberdelincuentes que intentan manipular a las personas a través de llamadas falsas para obtener información financiera y personal.

Sin embargo, una función disponible en la mayoría de los teléfonos puede ser la clave para evitar caer en los engaños de los estafadores.

La ciudad de Comodoro Rivadavia no es la excepción. En este marco, según pudo saber ADNSUR, Javier Orellano, jefe de la División Policial de Investigaciones de la ciudad, sostuvo que “desde el área técnica de la división se ha estado trabajando en reiteradas estafas. La metodología que utilizan es hacer ingresar al damnificado a un enlace que lo redirige a un programa remoto, desde el cual el autor del hecho tiene acceso al dispositivo y a la información de la víctima, cuentas y claves.”

De la misma manera, indicó que se “ha trabajado en algunos casos de extorsiones telefónicas, donde se intimida a los damnificados para sacar algún provecho. Muchas veces lo que se hace es amenazar al denunciante con que tiene comunicaciones, charlas con menores de edad. Muchas veces son mentiras y la gente, por temor a sentirse escrachada o a algún problema legal, lo que hace es comenzar a depositar o enviar dinero a diferentes cuentas. Cuando es un poco tarde, la gente denuncia, tomamos intervención y se realizan todas las diligencias de rigor”.

Respecto a las recomendaciones, Orellano explicó que “no hay que descargar ningún tipo de enlace, no acceder a ningún tipo de página de estos números que estén ofreciendo. Tener en cuenta que muchas veces desde el ministerio de Salud o Seguridad no te van a enviar ese tipo de información ni van a pedir información personal, número de cuenta o banco que utilizas. En cualquier caso, acercarse a la sede de la división para ser asesorados”.

CUÁL ES LA FUNCIÓN IMPRESCINDIBLE PARA EVITAR ESTAFAS

La herramienta de “ID de llamante y protección contra spam” en los celulares se presenta como una de las soluciones más eficaces para evitar caer en las redes de los estafadores. Esta función, recomendada por organismos como la Policía Nacional de España, permite a los usuarios bloquear automáticamente llamadas sospechosas y filtrar las que provienen de números desconocidos.

Esta función está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone, lo que facilita su uso a una amplia variedad de usuarios. Activar esta opción puede ser la diferencia entre recibir una llamada legítima y ser víctima de una estafa telefónica.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN EN ANDROID Y IPHONE

Si tenés un teléfono Android, activar esta función es muy sencillo. Hay que seguir estos pasos:

Accedé a la configuración de tu teléfono. Seleccioná la opción “Llamadas” o “Aplicación de Teléfono” (esto puede variar dependiendo del modelo de tu dispositivo). Buscá y habilitá la función “ID de llamante y protección contra spam”. Si tu dispositivo tiene opciones avanzadas, ajustá el nivel de protección para bloquear números sospechosos de forma automática.

En algunos modelos, el nombre de esta función puede ser diferente, así que si no la encontrás, revisá la documentación de tu dispositivo o buscá en línea cómo acceder a ella.

Si tenés un iPhone, la activación también es muy simple:

Abrí la opción “Configuración” en tu teléfono. Luego, seleccioná “Teléfono” y buscá la opción “Silenciar llamadas desconocidas”. Activá esta función. A partir de este momento, todas las llamadas de números no registrados en tu lista de contactos irán directamente al buzón de voz.

Además, en la App Store podés encontrar aplicaciones adicionales de protección que complementarán esta medida y aumentarán la seguridad de tu dispositivo.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR