A más de cuatro meses del derrumbe de un complejo de departamentos en el barrio LU4 de Comodoro Rivadavia, ADNSUR dialogó con Liliana, una de las vecinas afectadas, respecto a la situación que viven actualmente las familias del sector y los avances logrados hasta el momento.

“A 130 días del suceso, lo único que logramos en la última semana fue la reunión con el señor viceintendente, Maximiliano Sampaoli, quien nos recibió en su despacho y entre las cosas que hablamos con él fue que el intendente ya tiene la lectura de las correcciones del convenio entre el municipio y el PV, qué trabajos hay que hacer para la elaboración del informe técnico multidisciplinario. Eso como primer medida”, comenzó explicando la vecina de LU4.

“La segunda, es que se iba a plantear ante el Honorable Concejo Deliberante se tome a bien el podernos eximir de los impuestos hasta que volvamos a nuestro hogar”, añadió. "Y eso para nosotros significa una buena noticia en vista de la situación en la cual estamos pidiendo que se haga todo lo que sea necesario para poder volver a nuestro hogar”, recordó.

Asimismo, señaló que “como tercer punto que abordamos fue que él iba a intervenir en la posibilidad de que el señor intendente nos recibiese en esta semana o la siguiente para hacerle el planteo directamente al señor intendente”.

DÓNDE VIVEN LAS FAMILIAS AFECTADAS TRAS EL DERRUMBE

Liliana reveló que “la mayoría está viviendo en casa de familiares y otros hemos optado por buscar un sitio en donde vivir, porque necesitamos los espacios propios”. En tanto, explicó que reciben la ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia con algunos elementos de suma importancia para su calidad de vida.

“Nosotros como no sacamos ninguno de nuestros recursos personales del departamento porque se dificulta la labor de sacar elementos de allí, llámese una cama, quienes hemos optado por irnos a alquilar una casa, un departamento, lo que fuese que hayamos podido encontrar, contamos con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, la delegación de aquí de Comodoro, que nos facilitaron el envío de insumos que se hizo por la contingencia climática, nos dieron algunos elementos, como por ejemplo colchón y frazadas, que son necesarios para darnos un poquito de calidad de vida en los distintos sitios en donde hemos logrado alojarnos”.

Por otra parte, Liliana reveló que no sabe exactamente cuándo durará la obra y podrán regresar a sus casas, sin embargo cree que no será en al menos 8 meses. “Esto es una obra faraónica. Porque para poder hacer el apuntalamiento, no solo del edificio, sino del complejo del módulo uno, va a requerir una obra que contenga en cierta forma el movimiento de suelo, que ha sido socavado por diversas razones y saber también en qué grado de fortaleza está la estructura que contiene el edificio. Con eso, presente, se va a poder entonces cuantificar qué tiempo va a demandar la obra”.

“Por lo pronto, sin el informe, que es el que hemos pedido desde el día uno, se podría decir, a hoy a 130 días, sin ese informe no se puede cuantificar ni el costo de toda la obra ni qué tiempo va a demandar”, explicó.

“Si estuvimos de acuerdo, y esto lo hablamos en la reunión con el señor viceintendente, en que de mediar el tiempo, de mediar la solución a nuestra problemática, estamos dispuestos a poder evaluar el regreso a la vivienda en tanto y en cuanto se garantice la seguridad de cada uno de nosotros”. No obstante, aseguró que es “un caso hipotético, en vista del daño que tiene la infraestructura de nuestro edificio, yo te diría que no va a ser en menos de seis, ocho meses, no va a ser en menos de ese tiempo”.

EL PAGO DE IMPUESTOS DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO

“Seguimos pagando los impuestos hasta el día de mañana que vamos a formalizar una reunión con un personal abocado a atender nuestra problemática en la sociedad cooperativa. Muchos de los vecinos optaron por seguir teniendo el aporte de energía, puesto que allí viene involucrado el servicio de sepelio, y ellos no quieren perder ese privilegio”.

“Entonces, quienes van a ir a hacer el trámite, una de las cosas que vamos a plantear es esa, que se nos considere el servicio de sepelio, y para quienes tengan facturas de alto valor, que se pueda hacer un plan de pago y demás”. “El servicio, al no poder retirarse los medidores, ha seguido su curso”, aclaró.

En tanto, reveló que “alguno de los vecinos ya dio de baja el medidor del lugar y en mi caso, por ejemplo, di de baja pero trasladé al sitio en donde estoy viviendo ahora”. “Yo hice ese trámite y eso significó que aquel medidor ya no corre más”, concluyó.