Desde el 23 de febrero del corriente año, 17 personas fueron evacuadas y el edificio clausurado por el derrumbe de un departamento en LU4. Después de 52 días de aquel momento, las familias aún no pueden volver a sus casas y sin presencia policial en el lugar, denuncian que comenzaron los robos.

ADNSUR conversó con Liliana, una de las vecinas damnificadas, quien relató “ya son 52 días que estamos afuera de nuestro hogar y el agravante esta semana -y es por eso el motivo de manifestarnos tanto hoy a las 20 como mañana al mediodía- es que violentaron el ingreso a dos departamentos que componen el edificio”, señaló sobre dos recientes hechos delictivos en el lugar.

En ese marco, describió, se trata de “los departamentos que quedan con las puertas por fuera del palier y sustrajeron el único mecanismo de seguridad que teníamos que era un reflector. Ante el menor movimiento se activaba y eso alertaba de noche a los vecinos del módulo a que algo estaba pasando y quién lo veía llamado la policía para que anduviera haciendo la vigilancia en el lugar”, detalló la vecina.

En relación a la ausencia de una “consigna” policial, una situación que había sido notificada en su momento a los vecinos y que inmediatamente había generado preocupación, lamentaron “haber perdido la seguridad". Y remarcó, "no sólo perder el hogar de no poder estar en él, sino que lo que es sacrificio y fruto de toda una vida de trabajo, se pierda en las manos de cualquier malechor”.

CÓMO SIGUE LA SITUACIÓN DE LOS EVACUADOS

En relación a la problemática que generó esta clausura y posterior evacuación en el edificio, los vecinos aún “no tienen novedades” y desconocen cuándo podrán regresar a sus hogares.

“Se han enviado notas tal como lo pide la burocracia municipal a los distintos estamentos, solicitando distintas cosas a cada uno y no ha habido respuesta. Ni siquiera para poder conseguirnos un lugar donde alojarnos y que podamos estar allí o conseguir una asistencia para poder ir a alquilar nosotros en otro lugar”, manifestó.

“Acordate que la mayoría de la población del edificio son jubilados que están cobrando la mínima, a dónde van a salir a alquilar con los valores que tiene el mercado inmobiliario local”, comentó sobre la realidad económica y social de los damnificados.

Por último, remarcó “no hicieron el informe que diga por qué se evacuó, no hicieron el Informe Técnico Interdisciplinario, que es el que diría qué obra hay que hacer en el lugar y lo más raro, si yo comparo eso con la clausura de un negocio -al comercio le dejan un acta en donde dice por qué motivo, para que regularice su situación- a nosotros se nos sacó de la vivienda y se clausuró y no hicieron ese acta, no estamos pidiendo algo fuera de lo común”, reclamó.

MANIFESTACIÓN

La manifestación será este jueves a las 20 horas en avenida Constituyente y Laura Durán, en el ingreso que tiene el complejo del barrio. “Allí es donde vamos a estar manifestándonos con un cacerolazo. Nos encantaría que la gente nos pueda acompañar, con tocar la bocina y solidarizarse con nosotros por este motivo, mañana va a ser lo mismo en el municipio esperando que alguien se digne a atendernos”, concluyó.