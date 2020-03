TRELEW - En medio de los cuestionamientos que generaron algunos procedimientos policiales para asegurar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el incidente de este lunes no hizo más que sumar polémica en un contexto donde el "quedate en casa" genera unas zonas grises en cuanto a lo que se puede o no hacer.

En este caso, una vecina del barrio San José de Trelew fue detenida por violar la cuarentena, luego de que un vecino la denunciara por incumplirla al estar limpiando la vereda.

Más allá del contrapunto que pueda generar si correspondía o no esta detención, la indignación creció cuando la mujer debió dejar sólo a su hijo de 9 años para ir a la comisaría.

"Llegó un oficial y me dijo que no podía estar en la vereda", manifestó la vecina trelewense a El Chubut y relató que mientras ella estaba esposada dentro del patrullero, un policía golpeó la puerta de su vivienda "pero mi hijo sabe que no tiene que abrirle la puerta a nadie", por lo que fue trasaladada dejando al pequeño en el hogar.

Según se indica, la mujer fue sometida a revisación médica en un Hospital, notificada de su incumplimiento y liberada. En esta controvertida situación, fuentes oficiales indicaron que tomará intervención Defensoría del Pueblo.