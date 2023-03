Denunció a un joven que violó a su hija en Puerto Madryn: "Fui a tribunales, quería pedir justicia pero nadie me atendió"

Esta semana, más precisamente el pasado lunes, se dio a conocer un caso que generó indignación en la ciudad de Puerto Madryn. El hecho tiene como principal apuntado a un joven acusado de múltiples casos de violación que fue padre en los últimos días.

El mismo había sido juzgado y debía permanecer bajo la guarda de sus abuelos y teniendo contacto solo con ellos y con sus progenitores, inclusive no podía tener redes sociales. Pero no cumplió y sus acciones afectaron a las familias de las jóvenes afectadas que indicaron que se rompió los términos de la detención domiciliaria por lo que exigen que cumpla su condena en una cárcel común.

Cristina, madre de una de las víctimas de abuso sexual, habló con ADNSUR y manifestó sus sensaciones de dolor, bronca e indignación ante la noticia. “La semana pasada, el jueves me llegó un mensaje de un número que no tenia agendado contándome que este chico había sido papá. En el transcurso de la semana fui a hacer la denuncia a la Seccional Cuarta, me la tomaron y el viernes con la mamá de otra de las victimas nos acercamos a fiscalía para hablar con una fiscal. Te digo la verdad, tenia la esperanza que sea mentira el nacimiento de la bebé", comentó.

“El 10 de abril van a hacer un año y cuatro meses que cumple arresto domiciliario. Su primer cumple, los primeros días de este año, lo festejó con chicas, amigos, familiares y demás. Las fiestas, llena de gente. En octubre teníamos la preliminar, le pido a la jueza si me podía informar sobre su arresto, en qué consistía", agregó.

“Me dijo que no podía ingresar gente, solo los convivientes que son sus abuelos paternos y progenitores (papá y mamá), y no me mencionó a los hermanos. El pibe fue papá, tristemente no se ríen de mí, se ríen de la justicia, de la policía, me sentí humillada porque la jueza lo deja en claro delante de su abogado. Los padres, ‘¿Qué permiten?’ Hay mucha complicidad de varias personas”, señaló.

Durante este mes de marzo, al joven acusado le dieron un permiso para anotar a la bebé en el Registro Civil. “Presentaron a un escrito, tranquilamente podía moverse el juez de turno ir hasta su domilicio para inscribir a la bebé y realizar el trámite. ¿Él se debería trasladar, salir de su arresto, para cumplir? No hace terapia, ha faltado, está con tratamiento psicológico y me dijeron que no va. Esto es cualquier cosa”, agregó.

En cuanto a las víctimas, afirmó que “son doce o trece. El 90% de sus víctimas eran menores como él, la mayoría de los abusos y violaciones los hizo siendo menor de 16. Gracias a la justicia, es inimputable aunque una de ellas tiene 14 años”.

“Estamos hablando de un violador serial. Fui a tribunales a ver si nos atendía la jueza, no sabía a quién ir a gritarle. La indignación era tan grande que se transformó en impotencia y como había policias en el lugar, tuve que bajar la voz porque podía ir presa. Nadie me atendió, solo quería pedir justicia por mi hija”