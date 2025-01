Carolina Rovtar, guía turística de Santa Cruz, decidió utilizar sus redes sociales para realizar un fuerte descargo sobre la atención y falta de servicios básicos en el fronterizo chileno “Río Don Guillermo”, que une a esa provincia patagónica con el país trasandino.

La mujer, quien relató que hace 20 años suele cruzar por este paso fronterizo, puso al descubierto con su relato una serie de falencias tras contar una situación que vivió recientemente.

En la publicación realizada el pasado 24 de enero, relató una situación que pasó con una mujer de unos 80 años, que intentaba ingresar al país y que realmente la indignó.

La mujer, según explicó Rovtar, solicitó en inglés usar un baño; sin embargo, se le informó que no era posible porque no había agua ni servicios disponibles. “La pasajera se agarra la panza, su marido la calma. La señora de pelo blanco y piel fina se pone a llorar”, recordó.

A continuación, indicó: “Pedí en migraciones que abran el baño, me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, que corresponde a Gendarmería Nacional, y no hicieron nada. La pasajera seguía agarrando su panza y llorando”, sostuvo, e indicó que, ante sus insistentes pedidos, un gendarme finalmente accedió a abrir un sanitario.

“Hace 20 años cruzó este paso fronterizo con pasajeros, siempre tierra de nadie, nunca un servicio mínimo como ser un baño!!! 2025 Señores, existen los baños secos, si tanto cuesta traer el agua del río que está a 100 mtrs”, sostuvo.

Y en este marco, afirmó: "fui testigo de todo este destrato y falta de humanidad. Ojalá me encuentre con las autoridades de turismo en ese paso en algún momento, tenemos tanto para charlar!”.

Rovtar también comentó que en el control de Gendarmería, con un can que detecta narcóticos, “una pasajera es detenida, le encuentran un frasco “sospechoso”, que contenía las cenizas de su marido, que quería visitar Patagonia, y se murió antes. La oficial la interrogó y le hizo tirar las cenizas, sin un poco de compasión, sin humanidad alguna”.

“Allí quedaron las cenizas revoleadas con angustia y a la fuerza, al lado de la antena del paso fronterizo. ¿Era tan peligrosa una abuelita saliendo del país con un puñado de cenizas?….. Descanse en paz”, lamentó.

LA ACLARACIÓN

Sin embargo, dos días después, la guía turística realizó una aclaración sobre esta última situación. “Hablé con la TC de la señora que tuvo el control del can en frontera, me aclaró que luego del control ella y sus hijos decidieron tirar las cenizas allí en el predio fronterizo, lo cual me trae un gran alivio al corazón”. Por tal razón, pidió “disculpas por la confusión y gracias por la empatía”.

Y en este marco, aprovechó para comentar que mantuvo una conversación con autoridades de turismo sobre la necesidad de contar con los servicios necesarios en el paso fronterizo. “Habrá que presentar cartas formales y seguir sosteniendo el pedido, que ya lleva tantos años, pero que sin duda en un caso de emergencia tiene que haber un sanitario digno”, indicó.

Finalmente, recomendó a quienes suelen transitar por pasos fronterizos que llevan medicación que "la lleven en el equipaje de mano, pues el can marca los equipajes grandes si los dejan allí y se hace revisación manual de los mismos”.

