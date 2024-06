Las intensas lluvias no cesan desde la tarde del martes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en el marco de un alerta amarilla que genera complicaciones por calles y avenidas anegadas por la acumulación de agua. Se suspendieron las clases y hay distintos organismos sin atención al público este miércoles.

El coordinador de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, indicó a ADNSUR que la jornada fue intensa el martes por la caída intensa de nieve y a lo que luego se sumaron importantes precipitaciones que aún persisten con el correr de las horas.

“Sentimos un poco de alivio cuando empezó a llover para que se limpie la nieve, pero la cantidad de agua generó algunos taponamientos en pluviales y sumideros”, precisó y en este marco, señaló que hay cuadrillas trabajando en distintos sectores para evitar nuevos anegamientos.

Continúa el alerta por fuertes lluvias y nevadas en Comodoro con sensación térmica bajo cero

Y en este marco, Barrionuevo señaló que en las últimas horas se recibieron “alrededor de 250 llamados desde estado de rutas, pedidos de nylon, asistencia social, y reclamos a la SCPL, entre otros”.

En cuanto al pronóstico de lluvia hasta cuándo se extendería, precisó que “tenemos entendido que hay una leve disminución en cuanto a las precipitaciones, pero de todas formas se van a mantener hasta el día domingo con distintos niveles de precipitación y posibilidades de nieve, con un marcado descenso de la temperatura para horas de la noche. Se arrojará sal en caminos centrales y alternativos para evitar accidentes de tránsito”.

Con algunas líneas suspendidas, ¿Cómo funcionan los colectivos en medio del alerta en Comodoro?

Finalmente, el coordinador solicitó a los vecinos no sacar la basura a la calle y no salir en caso de que no sea necesario.