BUENOS AIRES (ADNSUR) - Dalma Maradona se refirió al audio de su padre que publicó Jorge Rial en Intrusos este lunes. El conductor dio a conocer un mensaje de voz que Diego le había enviado a su abogado Matías Morla. Allí, el futbolista explicaba por qué decidía no ir al casamiento de su hija mayor en el año 2018.

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento”, decía Maradona en ese audio a Marola.

Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

De inmediato, la hija mayor del Diez utilizó su cuenta de Twitter para responderle al periodista. La actriz sostuvo que ella hablaba con su papá “cara a cara” y aseguró que “no les tiene miedo”.

