CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Turco García despidió a Maradona y tiró una fuerte acusación tras el velorio del que participó en la Casa Rosada junto a la ex mujer de Diego, Claudia Villafañe y dos de sus hijas, Dalma y Ginaninna.

En diálogo telefónico con Flor de Tarde, sostuvo que "Diego nunca se dejó ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Era una persona dura, que no quería escuchar", reveló.

"En los últimos años Diego ya no decidía tanto. Yo le decía ‘¿de dónde es esta gente, de dónde los conocés?’. Era inteligente la gente que estaba por conveniencia con él porque le decían todo que sí. No le gustaba que le digas que no, por eso tuve diferencias con él. Cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas, me decía ‘te hacés el Don Bosco’ y se enojó pero después entendió", contó García sobre viejos tiempos.

El ahora participante de MasterChef celebrity contó que Dalma Maradona le reveló que "le pusieron una prótesis de mierda" al referirse a la intervención quirúrgica a la que sometieron a Diego Maradona por un hematoma subdural, a comienzos de noviembre.

"Le pusieron una prótesis de mierda. ¿Se merecía eso? ¿Hasta en eso le querían chorear? ¿De meterle una prótesis de mierda y hacerla pasar por buena? Dalma se entera porque una amiga de ella laburaba en el sanatorio y le dijo ‘sabés la protesis que le pusieron? ¡Hasta en eso chicos!", tiró con dureza.

Sobre la fuente de la información, el Turco García reafirmó que cree firmemente en esa versión porque "lo hablé con Dalma".

La hija mayor de Maradona fue quien, advertida quizás de lo que podría venir, publicó en Twitter el 2 de noviembre: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ...".