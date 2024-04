Este 2024 también se recuerdan los 30 años de la Reforma de la Constitución Nacional que afirma -en sus Disposiciones Transitorias- que la Cuestión Malvinas es una política de Estado que tiene que atravesar cualquier Gobierno y que se debe insistir con el reclamo al Derecho Internacional.

Textualmente, señala “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”.

A continuación, consigna “la recuperación del dichos territorios y el ejercicio pleno de soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen una objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Se realizó la "Marcha de las Antorchas" en el centro de Comodoro, un sentido homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

En estos tiempos, resulta fundamental reiterar el mandato constitucional que debe impulsar todo Gobierno Nacional para que Gran Bretaña reanude las negociaciones acorde a estos principios y a las más de 40 resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

TRES MOMENTOS IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Si bien en el período 2019 -2023 no hubo avances sustanciales respecto del tema, se pueden consignar tres momentos importantes que conviene repasar.

En una reunión en el marco del G-7 en Alemania en junio del 2022, el entonces presidente Alberto Fernández se reunió con el Primer Ministro Boris Johnson y subordinó el avance de la agenda bilateral a un diálogo productivo sobre la Cuestión Malvinas.

Puerto Pirámides conmemoró el Desembarco en las Islas Malvinas con una emotiva recreación en la playa

Textualmente, aseguró “primero tenemos que abordar la Cuestión Malvinas y luego continuar con otros temas de interés para ambos países”. Por su parte, Johnson disparó “el tema está saldado hace muchos años”.

A pesar que el encuentro naufragó, fue interesante observar que el presidente argentino marcaba –frente a frente- la necesidad de avanzar en todos los temas de la Cuestión Malvinas (incluso la soberanía) ante la máxima autoridad británica del momento.

El segundo punto que citamos ocurrió en marzo del 2023 en la reunión preparatoria del G 20 en la India, cuando el entonces canciller argentino Santiago Cafiero se reunió con su par británico, James Cleverly y le informó sobre la suspensión del acuerdo ‘Foradori - Duncan del 2016’ pero –a su vez- lo convocó a trabajar sobre 5 puntos para reanudar la agenda bilateral respecto a la Cuestión Malvinas.

Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas: cómo será el programa de actividades en Comodoro

El último punto tiene una importancia superlativa porque –por primera vez en la historia- luego de una Cumbre entre la Unión Europea y la CELAC (que tuvo lugar en julio del año pasado) apareció la referencia a la Cuestión Malvinas como un ‘territorio en disputa’.

Esta mención fue importante para nuestro país porque dejaba algunas señales alentadoras: a) el tema Malvinas mantiene un interés para América Latina y el Caribe (algunas fueron ex colonias británicas), b) Europa empieza a hacer pagar el costo político a Gran Bretaña por haber abandonado el bloque en el proceso denominado como ‘Brexit’ y c) Gran Bretaña sintió el impacto político, tuvo que ensayar una respuesta de emergencia desde una situación que lo descolocó y –al poco tiempo- el canciller Cleverly fue reubicado en otro puesto de menor rango en un enroque de cargos que hizo la administración británica.

Quedó inaugurada en Comodoro la sede social de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas

También –en tiempos de la ‘lejana’ campaña electoral- Bullrich jugó una triste ironía cuando propuso "canjear a Malvinas por las vacunas Pfizer”. De inmediato, volvió sobre sus pasos, admitió que fue un mal chiste y recordó los proyectos que presentó a favor de los ex combatientes en la época en que fue legisladora nacional.

En su momento, Javier Milei valoró el coraje de los soldados argentinos en un combate ‘desigual’ ante los británicos y propuso evaluar la figura del retroarrendamiento que fue la fórmula que le permitió a China recuperar la soberanía sobre ‘Hong Kong’ con el esquema “Un país, dos sistemas”. Pero las luces de alarma llegaron cuando –antes de convertirse en canciller- Diana Mondino dijo que había dialogado con políticos ingleses y que les había asegurado que se respetarían los derechos de los isleños en lo que representaba un giro en la histórica posición de la Cancillería Argentina sobre el tema.

El relato en primera persona: cómo eran los riesgosos vuelos que salían desde Comodoro para identificar a los buques en altamar

Una vez que se convirtió en presidente, Milei empezó a dar señales preocupantes sobre el tema porque –en su primer discurso de asunción- no mencionó a la Cuestión Malvinas.

Dentro del vértigo que caracteriza a su gestión, decidió reforzar el alineamiento con EEUU e Israel que mantienen distancia con el reclamo argentino.

A su vez, rechazó la incorporación a los países BRICS donde hay un país líder en la región como Brasil donde también están China y Rusia que se han expresado – contundentemente- a favor de la posición de la República Argentina en la Cuestión Malvinas y Atlántico Sur.

Rawson y Trelew organizan actividades en el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

Semanas después, se produjo la Cumbre de Davos (Suiza) donde el canciller británico David Cameron (experimentado de la política británica porque fue Primer Ministro entre 2010 - 2016) solicitó una reunión con la flamante canciller argentina Diana Mondino.

De todos modos, el presidente argentino Javier Milei asistió al encuentro donde se dijo “hubo un encuentro positivo’ en el que se repasó los temas bilaterales y que la Cuestión Malvinas quedaba en la agenda de ambas Cancillerías”.

Un famoso periodista cuestionó el fin de semana largo de seis días y le llovieron las críticas

Rápidamente, la cancillería británica salió al cruce a desmentir esas afirmaciones porque “no está en consideración dialogar la cuestión Malvinas con Argentina porque los deseos de los isleños son prioritarios”.

En el paso más audaz de los últimos años, el canciller David Cameron visitó las Islas Malvinas para reafirmar el compromiso de Londres en defensa de la falaz autodeterminación.

Algunos analistas interpretan que este viaje tuvo como destinatarios a Buenos Aires pero también a su metrópoli en un ‘gesto de sobreactuación’ de cara a las próximas elecciones contra el Laborismo.

A los pocos días, la canciller argentina Diana Mondino se encontró con Cameron en otra reunión preparatoria del G-20 en Brasil donde le reprochó por el viaje a Malvinas entre otros temas de interés común.

El gasista la invitó a salir, le dijo que "sí" pero antes le hizo una curiosa pregunta sobre política

Su tweet “Poniendo las cosas en su lugar” no trajeron más claridad al respecto y sembraron el terreno de dudas sobre la firmeza para sostener el reclamo. En otras palabras, todo indica que se le baja el perfil a la Cuestión Malvinas para mantener una buena relación en términos económicos y mantener líneas de financiamiento que auxilien a la extenuada economía argentina.

EL CONGRESO NACIONAL ENTRA EN ESCENA

En estos días previos a la conmemoración, se dieron dos reuniones interesantes para el futuro de la Cuestión Malvinas.

Sortearán una camioneta 4x4 en la Fiesta del Chef Patagónico: cómo participar

En el Senado de la Nación, la vicepresidente Victoria Villarruel (hija del Veterano de Guerra, Eduardo Villarruel quien fue 2do jefe de la Compañía de Comandos 602 en el conflicto de Malvinas) encabezó una reunión en la que se recibió a la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes.

La presidente de la Cámara alta volvió a remarcar la importancia de un “diálogo bilateral” entre ambas naciones sobre las cuestiones de soberanía porque, "el gesto del canciller Cameron, el pasado 19 de febrero, visitando las islas así como también la ampliación de la zona económica exclusiva en 166.000 kilómetros cuadrados van en un sentido diferente al tratarse de decisiones unilaterales por parte del Reino Unido cuando Argentina sostiene el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas", reprochó.

Macharashvili hizo entrega de medallas de honor a ex combatientes de Malvinas

"La relación de los parlamentos me parece totalmente clave y puede complementar el contacto bilateral", respondió la embajadora, y agregó: "Ustedes saben nuestra posición sobre la autodeterminación y nosotros conocemos su posición. Lo que queremos es intentar restablecer la confianza entre las poblaciones".

Por último, Villarruel coincidió en la importancia de la relación entre ambos parlamentos porque "pueden facilitar la discusión bilateral y la relación política, en nuestro reclamo de soberanía".

La ANMAT prohibió una marca de salsa: cuáles fueron los motivos

Asimismo, el Congreso de la Nación fue el epicentro de una mesa de diálogo plural y multipartidario enfocada en la causa Malvinas como mandato constitucional y clamor popular.

La diputada nacional Roxana Monzón y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez encabezaron el encuentro que tuvo la participación de asociaciones de excombatientes, familiares de caídos en Guerra, legisladores, intendentes, funcionarios, referentes políticos y organizaciones de la sociedad civil.

A días del 42° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los participantes se manifestaron en contra de las políticas de desmalvinización y a favor de la defensa de la soberanía argentina.

Tras el aumento por DNU: ¿Cuánto cobrarán los jubilados en abril?

Finalmente el ex ministro de Defensa Jorge Taiana destacó "no habrá futuro para la Argentina si nosotros no tenemos una posición fuerte en el Atlántico Sur, en las islas, en la Antártida y eso es un tema central", afirmó.

“Hoy, la causa Malvinas y ustedes, veteranos, representan no solo una lucha histórica y no solo a los compañeros caídos, sino que representan un centro estratégico del debate por el futuro de la Argentina", subrayó.

ENCARECER LOS COSTOS DE OCUPACIÓN Y AFECTAR LOS INTERESES ECONÓMICOS

En otra columna de ADNSUR en relación con este tema, señalamos que la Defensa al servicio de la Diplomacia es otro factor estratégico fundamental para tener en cuenta al momento de evaluar el balance de poder militar en la zona.

En palabras del analista político argentino Guillermo Makin (radicado en el Reino Unido 40 años), una Argentina “operacionalmente creíble en la Patagonia continental y en el Atlántico Sur” puede desnivelar para que Gran Bretaña considere la posibilidad de reanudar las negociaciones.

En una línea similar aunque con ciertos matices, desde el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús se afirma que es “necesario encarecer los costos de ocupación británicos en Malvinas y el Atlántico Sur”.

DEFENSA: LA ‘MITAD DE LA BIBLIOTECA’ ESTÁ A FAVOR DE LOS AVIONES F 16 Y LA OTRA MITAD PONE REPAROS

En este contexto, los avances para la adquisición de los aviones F 16 para la Fuerza Aérea Argentina tienen dos visiones que parecen opuestas pero que resultan complementarias al momento de tener el foco puesto en desbalancear el poder militar británico en Malvinas y el Atlántico Sur.

A mediados de octubre de 2023, la vicesecretaria adjunta de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira Resnick, sostuvo ante periodistas de la región que se había presentado el caso ante el Capitolio y que no había habido mayores objeciones.

“El F-16 es una plataforma confiable y probada que permitirá entrenamientos y ejercicios regulares para incrementar la interoperabilidad de la Argentina con sus vecinos y Estados Unidos”, afirmó Resnick.

El Congreso de los Estados Unidos dio luz verde a la operación de compra-venta con Dinamarca, pero faltaba que la cancillería británica aceptara la decisión geopolítica de la Casa Blanca. Se trataba de una decisión que enterraba mas de cuarenta años -desde 1982- de sistemática resistencia a los pedidos de Balcarce 50.

Argentina defiende la soberanía nacional en las Islas Malvinas, que el Reino Unido rechaza de manera sistemática. En este contexto, Londres se negaba -recurrentemente- a permitir que Argentina acceda a tecnología militar con participación inglesa.

Y la explicación es obvia: ningún estado ocupante permitiría que su eventual enemigo accediera a recursos bélicos que podría usar en su contra.

Los aviones F16 significan una mejora sustancial de la capacidad bélica de la Aviación, que es cuasi inexistente desde 1982. Sin embargo, esa mejora no será un proceso corto y automático: se necesitará de nuevos hangares, entrenamiento y recursos económicos que en la actual coyuntura son escasos.

VOCES EN CONTRA DE LOS F 16

En una columna en el sitio 'Pal' Sur', el analista en Defensa, Daniel Arias alertó “con esta compra EEUU tienen la garantía de que estamos comprando un caza que en caso de guerra regional, ya sea por el lado de Malvinas o de Chile (únicas hipótesis de conflicto) no nos sirven”.

“En uno u otro caso los enemigos posibles los recontra conocen, pueden detectarlos y localizarlos a distancia no bien prendan el radar -e incluso si no lo hacen- las computadoras de los radares chilenos o británicos reconocen desde muy lejos la “huella digital” de ecos que genera un F-16 iluminado desde todos los ángulos posibles, especialmente el frontal”, describió.

“La hora de vuelo de estos aviones, promediando su desgaste y amortización, está entre los 10 mil o 15 mil dólares. En un patrullaje de dos horas, se gastan 30 mil dólares de avión sin contar el combustible ni gastos de recursos humanos”, precisó Arias.

Y finalmente, propone “tenemos que resucitar el Proyecto SARA, Sistema Aéreo Robotizado Argentino, que estaba desarrollando INVAP con FAdeA y el Ejército hasta 2015. Dado que INVAP diseña y construye buenos radares, tenemos que empezar a desarrollar baterías misilísticas móviles terrestres”.

“Los aviones de combate del futuro se van a parecer un poco al Pampa pero supersónicos llenos de contramedidas para eludir radares y con dos personas en la cabina, sentados en tándem”, consideró.

“El tipo importante va a ser quien esté sentado atrás, dirigiendo una banda de drones volando decenas de kilómetros al frente dotados de radar y armas. Y todo va a estar coordinado en red por los data-links. En un futuro, visualizo enjambres de drones semiautónomos”, proyectó el analista en Defensa, Daniel Arias.

GOBERNADORES PATAGÓNICOS EN LA ‘VIGILIA’ DE TIERRA DEL FUEGO: PROTAGONISMO INESPERADO PARA UNA NUEVA ETAPA

La tradicional Vigilia de Malvinas que se hace todos los años en Río Grande (provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) va a tener la posibilidad de contar con la presencia de los Gobernadores de las provincias patagónicas para que vivan -en primera persona- este sentimiento profundo y que se generen oportunidades creativas para generar medidas que rompan la inercia para pavimentar un camino original y novedoso.

En la última Cumbre en Puerto Madryn, la referencia a Malvinas estuvo presente en el video institucional e incluso el Gobernador fueguino, Gustavo Melella impulsó la firma de un comunicado conjunto en fuerte repudio a las medidas unilaterales británicas en la región.

La militarización a pocos kilómetros, la feroz depredación de los recursos, las amenazas de iniciar una etapa de explotación del petróleo son algunos de los factores que complejizan a toda la Patagonia en un escenario de extrema gravedad y obligan a acciones efectivas.

Una de esos objetivos tiene que ver con la agilización de las obras del ‘Polo Logístico Antártico’ en Ushuaia para aventajar a los británicos en la pulseada estratégica en el acceso a la Antártida que es el debate que se avecina.

A su vez, se impone una mayor conectividad fluvial y aérea entre las distintas ciudades de la Patagonia continental.

De todos modos, a lo largo de su historia, la Patagonia continental le abrió sus brazos a los isleños en el respeto a sus intereses (como establece la Resolución 2065) y el modo de vida (Constitución Nacional) en el plano de integración social, educación, atención sanitaria (para la población mayor de Malvinas), recreación, turismo y deportes.

“CUANDO MALVINAS ESTÁ EN PELIGRO, TODO ESTÁ PERMITIDO, EXCEPTO NO DEFENDERLAS”

Estos pasos pueden retomarse a la brevedad para estrechar los caminos, superar las desconfianzas y pavimentar el camino para la recuperación pacífica de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur como lo establece la Comunidad Internacional.

También en este tema - en una licencia a la frase célebre de San Martín- también vale decir “cuando Malvinas está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderlas”.

Todas las opciones para reanudar las negociaciones con Gran Bretaña (similares al período 1966 - 1982) u otras fórmulas originales y novedosas; están sobre la mesa.

La resolución definitiva de este conflicto acorde al Derecho Internacional en un proceso que supervise la Organización de las Naciones Unidas no puede esperar 1 minuto más.

El honor y el respeto a nuestros héroes que dieron la vida por la Causa Malvinas obliga a realizar el mayor de los esfuerzos destinado a encauzar un proceso para consolidar una Patria soberana, firme y con liderazgo en América Latina. Que el “árbol” de estos tiempos aciagos que vivimos en el país, no nos tape el “bosque” de esta Nación gloriosa, pujante, apasionante, rica y diversa “que supimos conseguir”.