En el inicio de un nuevo mes y en contextos de alta inflación en el país, que según INDEC marcó 20,6% durante enero, diversos gremios consiguieron un aumento en sus salarios en marzo.

En este marco, los sindicatos lograron acuerdos paritarios para alcanzar un aumento en los ingresos de sus trabajadores y que intentará combatir la escalada de precios. Además, seguirá de cerca lo que pase con la economía del país, con el correr de los meses.

El gremio petrolero junto a las cámaras empresarias del sector de hidrocarburos logró un histórico acuerdo. En las últimas horas, se acordó una recomposición salarial del 20,6% correspondiente a enero de 2024. Este incremento, pactado el pasado miércoles, representa un hito en las negociaciones entre los sindicatos y las empresas del rubro petrolero. Los principales sindicatos del sector, junto con las cámaras empresarias que representan a las operadoras (CEPH) y a las empresas de servicios especiales (CEOPE), lograron finalmente un consenso que beneficiará a miles de trabajadores de la industria petrolera en el país.

Además, en línea con la inflación marcada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional en el primer mes del año, los gremios destacaron que la cifra de recomposición se abonará con los haberes de febrero y marzo. Este aumento tendrá pase a remunerativo a partir de abril próximo. Se acordó que los gremios y las empresas petroleras volverán a reunirse en marzo para discutir el incremento que percibirán los trabajadores debido al alza de la inflación de febrero. Además, en el mes de abril se revisará la paritaria anual, contemplando también el IPC de marzo.

Los empleados de comercio, a través de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), alcanzaron un acuerdo paritario mensual que incluye un aumento del 17,6% a partir de febrero. Esto implica que el salario básico, con presentismo incluido, alcanza los $658.000. En un contexto de alta inflación, se ha acordado la posibilidad de volver a negociar estas condiciones. El acuerdo entra en vigencia el 1° de febrero de 2024 y se extiende hasta el 31 de marzo de 2024.

Por otra parte, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) ha llegado a un acuerdo en las negociaciones paritarias para otorgar un incremento salarial del 45% a partir de febrero, sobre el sueldo correspondiente al primer mes del año. Este aumento fue formalizado y avalado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH).

Además, se calcula sobre el salario básico para la cuarta categoría de enero de 2024, el cual se aplicará a los adicionales de convenio y de manera proporcional a las demás remuneraciones en febrero de 2024. Con los recientes aumentos, el salario básico de un encargado permanente con vivienda de la cuarta categoría alcanza los $441.477.

Por otra parte, La Bancaria, acordó el salario inicial de febrero a cobrar en marzo será de $991.347,87 para los trabajadores del gremio. A este monto se le sumará un adicional de $44.774,73 por participación en las ganancias (ROE). En total, los empleados percibirán este mes la suma de $1.036.122,60, tal como fue comunicado oficialmente.

Asimismo, en el marco de las negociaciones entre sindicalistas y empresarios, se acordó una actualización del 0,6% para el primer salario del año, que permitió cubrir la diferencia inflacionaria del mes, tal como estaba establecido en el acuerdo correspondiente. Según lo informado por el gremio, esta actualización se basó en los sueldos de enero pasado y generó un adelanto del 14% acumulativo sobre lo percibido el mes anterior para todas las remuneraciones y adicionales, tanto convencionales como no convencionales.

En tanto, el gremio de Camioneros, mediante las cámaras FAETyL y FADEEAC, alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del sector. Este convenio contempla un aumento del 45% distribuido en dos tramos: un 25% sobre los salarios de marzo y un 20% sobre los de abril. También, lograron un incremento adicional del 2% para las ramas de Logística, Correo y Expresos, así como para los ítems de Especialidad, Comida y Viático, en respuesta a las demandas planteadas por el sindicato de Camioneros en el encuentro paritario anterior. Con estos cambios, el sueldo básico de un conductor de primera ha alcanzado los $437.000 a partir de marzo. Para el mes de abril, el salario básico de este mismo trabajador ascenderá a $546.286,81.

En tanto, los gremios ferroviarios, Unión Ferroviaria, Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos y Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos, lograron un aumento del 12% en febrero.

Además, se acordó la implementación de sumas no remunerativas del 16% y 12% sobre el salario bruto vigente en enero y febrero, respectivamente. Estas cifras se suman al 16% de mejora acordado previamente sobre las escalas salariales en enero. En contraposición, el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad rechazó la propuesta y anunció que esperará hasta la última audiencia paritaria programada para el próximo viernes para tomar una decisión sobre los pasos a seguir. También se mencionó la posibilidad de adoptar nuevas medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio en dicha instancia.

En cuanto a las empleadas domésticas, según el acuerdo entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el Ministerio de Trabajo, las trabajadoras con contrato mensual recibirán un aumento del 20% en su sueldo de marzo de 2024. Este incremento corresponde al mes de febrero y se calculará sobre el sueldo percibido en diciembre del año anterior. Sin embargo, el acuerdo establece un aumento total del 35%, por lo tanto, el restante 15% será abonado en abril, tomando como base los ingresos de febrero. De esta manera, las empleadas domésticas verán reflejado el incremento total acordado en sus sueldos de forma progresiva durante los meses de marzo y abril.

Por otro lado, en el marco de las negociaciones paritarias, los trabajadores estatales lograron un incremento salarial del 12% para los trabajadores a partir del mes de febrero. Esta decisión, que ha sido aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ha generado un desacuerdo por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes han rechazado la propuesta. Como consecuencia de esta situación, ATE llevó a cabo un paro nacional de 24 horas en protesta por el acuerdo salarial. Cabe destacar que en enero se había acordado un aumento del 16%, el cual resultó ser inferior al índice de inflación de diciembre, que alcanzó el 25,5%.

Con respecto al gremio aceitero, las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO acordaron en enero un nuevo salario básico que entró en vigencia a partir de ese mes en sus trabajadores.

Este acuerdo garantizó un salario básico inicial de $992.161,89 para la categoría de "peón". Para el mes de febrero, el cual será cobrado en marzo, se estableció el pago de una suma extraordinaria y no remunerativa. Los montos acordados para cada categoría son los siguientes: - Categoría A-E: $77.402,70 - Categoría B-F: $83.885,72 - Categoría C-G: $91.771,62 - Categoría D-H: $100.456,06. Cabe destacar que estas sumas acordadas tienen carácter no remunerativo, por lo que no serán consideradas como base de cálculo para vacaciones, aguinaldo, horas extras ni cualquier otro tipo de adicional contemplado en el convenio colectivo. En tanto, la próxima reunión entre los aceiteros y las cámaras mencionadas está prevista para el mes de abril, donde se discutirán nuevos aspectos relacionados con las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector

Por su parte, la Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, acordó un aumento paritario del 86,13% sobre los salarios de diciembre, el cual se otorgará de manera retroactiva desde enero hasta marzo. Este incremento se basa en el último mes en el que se registró una recomposición salarial, es decir, diciembre pasado. En marzo, el aumento se reducirá al 22,93%, quedando un 19,43% pendiente para el próximo mes. Por otro lado, los empleados farmacéuticos de diferentes categorías recibirán un adicional no remunerativo por única vez en febrero y marzo. Los montos oscilan entre $32.000 y $74.000, dependiendo de la categoría laboral de cada empleado.

El gremio de trabajadores de carga y descarga, logró un aumento trimestral del 51%, lo que significa que los empleados cobrarán un 17% más este mes. Además, se estableció una cláusula de revisión automática según la inflación. En consecuencia, los incrementos acordados se liquidarán de manera provisional y, una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, se ajustará el aumento correspondiente al mes a liquidar.

También los trabajadores que integran Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA) tendrán un incremento del 54% para los meses de enero y febrero. Dentro de los términos del acuerdo, se destaca un aumento del 20,9% a ser percibido en el mes de marzo con respecto a febrero. Además, se alcanzó un bono especial de $40.000 como compensación por la pérdida frente a la inflación registrada en el mes de diciembre.

Además, los trabajadores afiliados al Sindicato del Seguro recibirán un aumento del 22% este mes, con la posibilidad de una revisión adicional en el futuro. Para los empleados pertenecientes al "grupo 1" que cumplan una jornada laboral de 8 horas diarias, su salario bruto ascenderá a $930.000. Cabe destacar que las actualizaciones salariales seguirán basándose en los ingresos percibidos en diciembre de 2023, hasta que se alcance un nuevo acuerdo.

Mientras que el gremio de Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) logró un incremento de salarios para los meses de marzo y abril. Además, la base del cálculo de aumento se determinará a partir del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) obtenido mediante la suma de los IPC de diciembre de 2023 y enero de 2024. A pesar de la demora en la reunión programada para mediados de febrero, los trabajadores recibirán un monto no remunerativo de $89.000 que se irá incorporando de manera gradual al Sueldo Básico y al Adicional por Presentismo durante los meses de marzo y abril de 2024. Este monto no remunerativo se acuerda excluyendo los aportes sindicales, las contribuciones al sistema de salud a cargo del trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales.

En tanto, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, junto a la industria frigorífica llegó a un aumento del 40% y suma 100% en dos meses. Además, los trabajadores recibirán un bono no remunerativo de $150.000. La mejora para el período 2023/24 será del 230%.

Por su parte, empleados de Mercado Libre percibirán un diferencial entre el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y el 17% provisorio acordado para marzo de 2024. Además, se reunirán durante este mes para dar inicio a las negociaciones para la continuidad de la paritaria anual, teniendo en cuenta la evolución del costo de vida. A esto se suman una serie de beneficios, como un 15% adicional por presentismo, un incremento del 2% por cada categoría y un plus del 2,5% destinado a los maquinistas.

Con respecto al sector informático, la Unión Informática ha conseguido un acuerdo del 30% sobre los salarios del mes anterior. En tanto, aquellos trabajadores pertenecientes a la industria del cuero, acordaron una suba del 10%, que alcanza el 50% en los últimos dos meses.

Por otro lado, los gremios agrupados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lograron un incremento salarial del 14% a partir de este mes.

Desde la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) en febrero se llegó a un acuerdo por un incremento salarial del 13%, luego de recibir un aumento del 12% en enero. Estas negociaciones se llevaron a cabo sobre la base de los aumentos pactados hasta diciembre de 2023. Las partes involucradas acordaron reunirse nuevamente en marzo para dar inicio a las negociaciones del período paritario del año 2024, con la posibilidad de discutir una recomposición salarial.

También, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), obtuvo un incremento del 90% que se distribuirá en cuotas del 30% durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se ha acordado una bonificación única del 15% para febrero, la cual podrá ser abonada hasta el 20 de marzo. Este acuerdo paritario, firmado con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), abarca el período 2023/24 y totaliza un aumento del 240%, resultado de un riguroso proceso de revisión constante.

Con respecto al gremio de la sanidad, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) llegaron a un acuerdo en las negociaciones salariales para los convenios del sector asistencial, tras intensas conversaciones y un paro nacional de 24 horas. Las nuevas escalas salariales para los meses de febrero y marzo tendrán un incremento total del 45,6% distribuido en dos tramos acumulativos. Este aumento salarial se aplicará en dos etapas: en primer lugar, un aumento del 30% en febrero sobre los sueldos bases vigentes a diciembre de 2023, seguido por una segunda cuota del 12% en marzo.

El Sindicato de Azucareros de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL) de Jujuy obtuvo un acuerdo salarial con la empresa. Se logró un incremento del 42% en los sueldos de los trabajadores. Este acuerdo incluye una recomposición de los salarios correspondientes a los meses de enero a abril, lo que representa un avance significativo para los empleados de la empresa Ledesma.