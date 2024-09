Hace casi un mes se conoció un grave incidente que ocurrió en un hotel céntrico de Bariloche, donde un egresado de 17 años cayó desde un sexto piso al vacío. El menor de edad quedó en estado crítico por varios días, y en las últimas horas se conocieron novedades acerca de su estado de salud.

El episodio ocurrió el 28 de agosto a las 6 de la madrugada, cuando el adolescente cayó desde la ventana de un sexto piso. Según trascendió, intentó arrojar una hamburguesa desde la ventana, pero perdió el control y cayó desde una altura considerable.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Bariloche inmediatamente después de la grave caída. Estuvo internado en terapia intensiva durante varios días. Su familia viajó desde Rosario para acompañarlo debido al delicado estado de salud que enfrentaba.

Tras varias cirugías y cuidados intensivos, el adolescente fue trasladado a Rosario, donde siguió con su tratamiento. La mamá del joven relató a los medios que vivió “un calvario” desde que recibió la llamada donde le informaban acerca del grave episodio.

"Me enteré a las 7 de la mañana. Me llamaron para decirme que había tenido un accidente. Me pusieron un vuelo a las 11, pero sentí que no llegaba más. Fue tremendo."

La recuperación de Thiago fue lenta. La mujer detalló que su hijo fue operado tres veces (una se prolongó durante 10 horas), incluyendo cirugías en la rodilla, la cara y el pie. “Está bien, animado. Nunca lo vi mal, angustiado o depresivo, ese era otro miedo. Está muy reflexivo, no se acuerda mucho de lo que pasó”, comentó Ailén.

A pesar de la caída desde una altura tan significativa, Thiago no sufrió daños cerebrales ni problemas que afecten su calidad de vida a largo plazo.

Finalmente, este jueves por la tarde, los médicos le dieron el alta a Thiago. Ailén reflexionó sobre todo lo vivido y expresó su gratitud a los equipos médicos que hicieron posible su recuperación: "No busco respuestas, quiero disfrutarlo y agradecer a Dios y a los equipos médicos que está vivo."

Con información de El Cordillerano