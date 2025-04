En el contexto de una economía argentina que enfrenta desafíos persistentes, como la inflación elevada y la incertidumbre financiera, la agroexportadora Vicentin anunció el cierre de sus plantas en la provincia de Santa Fe.

Esta decisión se produce en un momento crítico para la empresa, que lucha contra una profunda crisis financiera desde fines de 2019, cuando entró en concurso preventivo debido a deudas que superan los USD 1.300 millones. La falta de contratos para producir, junto con la incertidumbre generada por un proceso judicial que involucra a exdirectivos acusados de asociación ilícita, llevó a la compañía a tomar esta medida drástica.

El directorio de Vicentin informó a través de un comunicado que el cierre de sus plantas en Avellaneda y Ricardone, las únicas que aún operaban, se debe a la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir con los compromisos de la sociedad.

POR QUÉ VICENTÍN CERRÓ LAS PLANTAS DE LA EMPRESA

En el comunicado, se explica que "ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se decidió proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación".

La crisis en Vicentin no solo afecta a la empresa, sino que también pone en riesgo miles de puestos de trabajo. La empresa cuenta con más de mil empleados directos, y la paralización de sus operaciones deja en vilo no solo a estos trabajadores, sino también a la comunidad que depende indirectamente de la actividad económica generada por Vicentin. Además, la situación financiera de la empresa es tan delicada que no cumplió con los pagos salariales de febrero, lo que aumenta la preocupación entre sus empleados.

En otro tramo del comunicado, la empresa explicó que la decisión de cerrar las plantas se toma con la convicción de que es necesaria para proteger los activos de la empresa, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible. Además, aseguran que "nos mantenemos en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad".

La entidad lamenta que, a pesar de encontrar una salida clara, concreta y tangible hace más de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores —solución que todavía está vigente—, la situación haya llegado a este punto crítico. Vicentin espera que la Corte Suprema de Justicia homologue el acuerdo de acreedores que fue rechazado por la justicia santafecina, lo que podría ofrecer una salida a la crisis actual.