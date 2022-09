Así se desprende de un primer relevamiento de obras previstas para la provincia de Chubut dentro del proyecto que comenzará a debatirse en el Congreso de la Nación, según revelaron fuentes del despacho de la diputada nacional Ana Clara Romero ante la consulta de ADNSUR. Por otra parte, el presidente del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini, aseguró que la licitación será publicada en el Boletín Oficial de la Nación en el mes de octubre.

Entre otras obras previstas para la región sur de Chubut, se cuenta la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Rada Tilly, por 351,7 millones de pesos y una asignación, de carácter formal, de 12 millones de pesos para la obra “acueducto lago Musters-Comodoro Rivadavia”.

Si bien el monto para la magnitud que requiere un nuevo sistema de cañerías para el transporte de agua es obviamente insuficiente (supera varios miles de millones de pesos, aunque el proyecto se hará por etapas, tal como anticipó esta agencia en un informe anterior), se trata de una señal positiva para un problema que se instaló en la agenda del gobierno nacional en los últimos meses, a partir de la evidencia de que el acueducto inaugurado en 1999 está en un grave estado de deterioro, pero habrá que ver si se concreta una asignación de fondos en proporción a la magnitud de la obra.

El error de Cocineros Argentinos que se viralizó en Comodoro

Por lo demás, al menos en este primer ‘punteo’, no se observan partidas asignadas para algunas de las obras hídricas faltantes, algo que se deberá gestionar a partir de la ordenanza de emergencia recientemente aprobada por unanimidad, más allá de los chicaneos políticos, por el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

Otro de los temas que deberá ser objeto de urgentes gestiones, a partir de lo ocurrido la semana pasada, es la asignación de partidas para iniciar la obra de estabilización de la ladera Este del cerro Chenque.

Cittadini: “La presa Fontana nunca estuvo en duda porque se cumplieron todos los pasos, hasta el estudio de impacto ambiental y el deslinde de las tierras involucradas”

En relación a la presa del Fontana o azud derivador, que regulará la salida de aguas en la naciente del río Senguer, sobre el lago Fontana, el presidente del IPA, Nicolás Cittadini, dijo hoy en diálogo con Actualidad 2.0 que si bien se corrieron los plazos inicialmente previstos, “ya me notificaron desde el área de Obras Públicas de Nación que el llamado a licitación se va a publicar en el Boletín Oficial del mes de octubre”.

Arranca la Expo Turismo 2022 en el Predio Ferial: el cronograma

Al respecto, el funcionario celebró la incorporación de las partidas presupuestarias para el año próximo, al tiempo que enfatizó que la obra nunca estuvo en duda, más allá de que hubo temores que, ante la demora en el llamado a licitación, podría haber sido objeto de un recorte presupuestario.

“Yo también escuché ese rumor, pero lo chequeé con gente de Nación y lo desmintieron inmediatamente. Nunca estuvo en duda la obra, porque es un proyecto que tiene todos los pasos cumplidos, desde el estudio de impacto ambiental, la audiencia pública, el deslinde de las tierras afectadas por la obra, la servidumbre… está todo previsto, no falta ningún papel, debe haber pocas obras en esas condiciones. Yo tenía la certeza de que iba a ser incluida en el presupuesto nacional 2023 porque así nos lo habían notificado”.

Cómo funcionarán los colectivos este miércoles en Comodoro

También reconoció que los recursos previstos en esta primera etapa no alcanzan al total de la obra, ya que por lo que se lee en el proyecto, suman poco más de 635 millones de pesos, mientras el costo total, a junio de este año, superaba los 1.125 millones de pesos.

“Es habitual que se maneje de esta forma –explicó el funcionario provincial-, que se asigna una partida y después se aplican fondos de otras partidas o de obras que no se hicieron. No es lo ideal, pero es habitual; a nosotros también nos pasa acá en la provincia, por ejemplo yo tengo proyectos prioritarios y exceden la pauta presupuestaria, pero el ministro me autoriza a aperturarlos con una partida mínima, de 10.000 pesos, que es la forma para después gestionar el financiamiento. Pero si no está esa mención en el presupuesto, después no se puede licitar”.