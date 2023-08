Crearán un comando nacional integrado por la Policía, Prefectura, Gendarmería y la PSA contra los saqueos

La organización de saqueos en distintas provincias del país es un motivo de preocupación dentro de la agenda del Gobierno Nacional.

En este contexto, este miércoles se anunció la creación de un comando unificado integrado por la Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA para coordinar una estrategia común contra los saqueos ocurridos en diversos puntos del país.

El ministro Aníbal Fernández confirmó que. "Hoy nos reuniremos para formar este comando que integra a las cuatro fuerzas y extendemos la invitación a la Policía de la Ciudad y las fuerzas policiales provinciales".

El funcionario también se desligó de las declaraciones de Gabriela Cerruti, vocera del gobierno nacional, quien acusó al candidato presidencial Javier Milei de estar detrás de los robos en los supermercados.

"No tenemos datos sólidos para afirmar que fue alguien en particular. No puedo decirlo, y si otra persona del gobierno lo hizo, sabrá sus razones", comentó Fernández según informa Infobae.

A pesar de no coincidir con las acusaciones de Cerruti contra Milei, Fernández afirmó que los ataques a los comercios "no son espontáneos" y que existe "una intención de generar conflicto".

"En 1989, cuando ocurrieron los saqueos, siempre recordé las palabras de un hombre que decía que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus hijos tenían hambre. No es el caso actual, hay muchas formas de abordar este tipo de problemas", añadió finalmente.