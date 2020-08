SARMIENTO (ADNSUR) - El Comité de Crisis de Sarmiento comunicó que durante este lunes no se registraron nuevos casos de coronavirus en la localidad y confirmó que los resultados de los seis casos sospechosos dieron negativo.

En un comunicado difundido esta noche, se precisó que continúan siendo 4 los casos activos de Covid-19 y 155 personas se encuentran cumpliendo el Aislamiento Social Obligatorio (ASO).

"Luego de la confirmación de 1 nuevo caso positivo en la localidad el día de ayer; la ciudad suma un total de 4 casos positivos activos (los últimos 3 vinculados al caso índice)", manifestaron.

En tanto, se informó que siguen los controles de ingreso a la ciudad, por lo que recuerdan que "toda persona que desee ingresar a la ciudad debe tramitar el permiso municipal (https://bit.ly/PermisoSarmiento), además de contar con el permiso de circulación provincial y nacional correspondiente".

Solicitan a la población respetar las medidas dispuestas para frenar el avance del coronavirus: distanciamiento social, uso de tapabocas, no compartir mates, utensillos ni elementos personales y no viajar si no es urgente.

Aclaran además que las reuniones familiares están prohibidas por decreto nacional, por ser consideradas uno de los principales lugares de contacto.