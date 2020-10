NEUQUÉN - El director médico del Grupo Cmic, Rodrigo Rabuffetti, aseguró este lunes que en Neuquén ya deben elegir a qué pacientes darle un respirador, y advirtió que debe bajarse la circulación para frenar la aceleración de contagios de coronavirus diarios en la provincia. El profesional consideró que todo octubre y noviembre seguirá con una tasa de contagios y uso de camas de terapia intensiva como el actual.

"Todos estamos llenos. Hoy Neuquén tiene una ocupación del 100% y vamos seleccionando minuto a minuto, hora a hora, hablando entre todos y viendo la posibilidad de gestionar una cama más", dijo.

En declaraciones a LU5, explicó que están viviendo la etapa en donde se habla con las familias de los enfermos para "hacerles entender que no hay respirador" y también que hay pacientes con tantas comorbilidades que no les haría "ningún bien" ir a una terapia intensiva.

Además, el profesional señaló que en la noche de ayer domingo casi derivan un paciente de la capital a la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes por la falta de camas.

"Vemos con mucha preocupación, y algún grado de insatisfacción, cómo seguimos haciendo cosas. Es importante poder limitar un poco la circulación, porque si no lo hacemos vamos a vivir la peor de las pesadillas que es tener que decirle a la gente que no hay lugar o que no lo vamos a poder ventilar", di

Según publica diario Río Negro, manifestó que "hoy estamos empezando a seleccionar qué pacientes van a recibir un respirador y qué pacientes no" y añadió que "Neuquén o Argentina está teniendo una particularidad de que hay mucha gente joven y sana que es la que está entrando a respirador, que es una situación que no se dio tanto en Europa".

"No digo las esenciales, porque la economía hoy hace que mucha gente no pueda acceder al sustento diario para vivir, pero hay algunas actividades que, como sistema de salud, necesitamos que se restrinjan", pidió Rabuffetti.

"Estar en una terapia intensiva y ver que Parque Norte está lleno, que los bares están abiertos, genera algún grado de insatisfacción y eso está generando tasas altas de contagios. El mejor ejemplo es Europa, que está volviendo otra vez a fase 0 y que ya pasó la ola, ahora está volviendo a vivir el repique. Nosotros todavía no pasamos esa etapa de colapso. Estamos en el medio y ya no podemos responder", dijo.

Neuquén registró en la noche de ayer 465 nuevos casos y el sábado alcanzó un máximo de 499. La ciudad más complicada es la capital, con más de 3.600 casos activos y una tasa de duplicación de 15 días.