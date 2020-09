COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El jefe de Guardia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Hernán Abad, admitió que está colapsado el servicio de guardia en la institución, donde todos los días quedan pacientes en los consultorios del servicio a la espera de que se desocupe una cama en internación. Y explicó que desde hace una semana aproximadamente no hay lugar para internar pacientes tanto en clínicas privadas como hospitales públicos, que se ven desbordados por el aumento de casos de coronavirus que requieren internación.

Ante esta situación, se decidió comenzar a dejarlos internados en la guardia para empezar el tratamiento a la espera de una cama. “Hay un problema que tiene que ver con la falta de camas, llegó un momento en que estaban bloqueados todos los consultorios disponibles en la guardia y ya no había lugar donde poder internar”, dijo.

Y señaló que ante esta situación, “se genera el colapso también de la guardia, donde los pacientes quedan aislados en los consultorios hasta que se les consigue una cama, ya sea porque a otro paciente se le dio el alta o porque fallece”, manifestó.

Asimismo, Abad admitió que “hace diez días que siempre queda alguien en la guardia, lo que pasa es que cada vez se está quedando más gente” y detalló que en el servicio hay cinco consultorios y shock room. “Como también se siguen recibiendo pacientes con otro tipo de patologías, lo único que podemos ocupar son los consultorios para tenerlos aislados a los pacientes y no mezclarlos”, dijo a Crónica, y destacó que hay días en que todos los consultorios están llenos.

“Los problemas, al menos en nuestro servicio surgen porque no se puede internar la gente por falta de lugar, está concurriendo tanta gente a atenderse que no damos abasto. La realidad es que no tenemos lugar físico para atender a la gente que viene porque nos van quedando pacientes en los consultorios”, puntualizó.

Por último, el jefe de guardia del Regional cuestionó que no se hayan habilitado más espacios de internación con antelación. “Durante toda esta pandemia se habló de que se iban a preparar lugares y la realidad es que eso hoy no está, está el Anexo (de la Escuela 745) pero tiene limitaciones de qué pacientes puede recibir, y después no hay otra respuesta. El Hospital lo que está haciendo es con recursos propios tratando de amoldarse hasta donde se pueda”, aseveró.