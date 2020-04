COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los registros civiles de Comodoro están abiertos con guardias mínimas y habilitadas únicamente con turno previo para inscripciones de nacimientos y defunciones. Hasta que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, la celebración de casamientos está suspendida. En el caso del Registro Civil de zona centro, el horario de atención es de 8 a 12, y se debe solicitar turno para realizar los trámites habilitados.



La cuarentena obligatoria no permite unirse en matrimonio y unas seis celebraciones fueron suspendidas en el último mes en el Registro civil zona centro de Comodoro Rivadavia.

“En general, se otorga la fecha de celebración del matrimonio con un mes de anticipación; la primera opción fue hacerla con contrayentes y testigos únicamente dentro de la oficina sin nadie más; pero esto generó temor en los trabajadores del registro -como todo servidor público que está atendiendo mucha gente - y las medidas de protección todavía no estaban muy claras. La gran mayoría de la gente entendió que había que suspenderlo. Además como todo el sistema administrativo estaba suspendido, (los futuros esposos) no pudieron cumplimentar el resto de los pasos como para que estén todos los papeles listos para celebrar el matrimonio y es por eso que no se pudo celebrar”, explica a ADNSUR el Dr. Santiago González Pedroso, director del Registro Civil zona centro de nuestra ciudad.



La realidad es que hoy no se están dando turno para celebrar casamientos. “Hay cierta autonomía provincial; el gobierno nacional plantea los lineamientos genéricos y el provincial tiene su autonomía y administra a ver de qué modo da cumplimiento a esos parámetros generales que emanan de los decretos”, dice en relación a la medida que se extenderá por tiempo indeterminado.



NACER EN CUARENTENA



En este contexto extraordinario de aislamiento, la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil del centro se realiza únicamente solicitando turno previo al tel +54 9 297 480 2029.

El registro civil de zona norte brinda turnos vía mail Registrocomodoronorte@hotmail.com y al tel. 4557507 En tanto registro zona oeste al tel 4445696.



Se evaluó una prórroga de plazo para la inscripción de los nacimientos, pasado ese plazo el Registro tiene la posibilidad de hacer la inscripción de oficio y luego se notifica a los padres para que finalicen el trámite.



“La inscripción de los nacimientos –en este contexto- se realiza sin la presencia del bebé y sólo se entrega el certificado de nacimiento, no se gestiona el DNI; trámite que deberá realizarse con posterioridad, una vez normalizado el estado de aislamiento obligatorio”, aclaró el Dr. González Pedroso.



En la etapa inicial de la cuarentena, la primera medida adoptada fue cerrar el Registro al 100%, solamente con un número teléfono de urgencia para atender las defunciones. Posteriormente, desde hace aproximadamente una semana, con la flexibilización de las restricciones desde la Dirección General se resolvió -en concordancia con las disposiciones del gobierno nacional -comenzar a atender defunciones y nacimiento a través de estas guardias mínimas y turno previo.



“Esto coincidió con la detección del primer caso positivo de Coronavirus en Comodoro Rivadavia y los turnos que teníamos dados para la inscripción de nacimientos-unos 4 o 5 acordados por día- fueron todos suspendidos por los propias familias”, comentó, con lo cual, la semana pasada fue casi nula la actividad en el Registro y esta semana la actividad comenzó a reactivarse con una mejor perspectiva.