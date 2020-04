RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, informó este sábado en una nueva conferencia de prensa del Comité de Crisis que el paciente de Comodoro con coronavirus "está bien de salud, aburrido en su habitación, porque hasta que no se negativice no se le puede dar el alta y en el ultimo control sigue dando positivo", explicó.

"Hay un caso detectable que dio positivo pero cuando se hace la determinación para Covid 19 aún no hay confirmación. Hoy se va a repetir", explicó el ministro y detalló: "puede ser que haya padecido la enfermedad durante el periodo de aislamiento en el domicilio y que por eso ahora no se detecte el antígeno especifico. Hoy se va a seguir estudiando para que no quede ninguna duda al respecto".

Tal como informó ADNSUR este viernes, la familia del hombre confirmado con coronavirus en Comodoro Rivadavia recibió diferentes amenazas desde que se conocieron los resultados de los exámenes, por lo que desde el Gobierno Provincial se decidió ponerles una custodia policial.

REACTIVOS EN COMODORO

Tras la llegada a nuestra ciudad de 150 tests de coronavirus, camisolines, barbijos, alcohol en gel y kits de seguridad para fortalecer el trabajo del sistema de salud, el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister, señaló este viernes que esperan "el arribo de 450 reactivos más para la semana que viene y otros 1000 en el plazo de 10 a 15 días, adquiridos con fondos municipales y aportes del sector privado”.