TRELEW (ADNSUR) – Este lunes se dio a conocer que hay personas aisladas preventivamente en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew, en el marco de medidas por el coronavirus. Se trata de chubutenses que llegaron a la provincia hace pocos días, luego de estar de viaje en países endémicos.

Por solicitud de las autoridades sanitarias, se aconseja a todas las personas que lleguen de viaje de China, Francia, Italia, España, Irán, Alemania y Japón, permanecer aisladas en sus viviendas por 14 días.

Diez personas oriundas de Trelew, que arribaron de países endémicos afectados por gran cantidad de casos de coronavirus, se encuentran aisladas en sus casas. El ministro de Gobierno la Provincia, José María Grazzini, anticipó que se está trabajando para decretar la Emergencia Sanitaria por 30 días.

En Trelew, desde hace tres días permanecen aislados en sus casas una familia de cuatro integrantes que llegó de España, un grupo de 4 contadores que habrían venido desde Francia y un grupo de 3 rugbiers que también habrían llegado de España.

Permanecerán en sus casas mientras no tengan síntomas, si los tuvieran deben asistir a la Guardia, donde se les colocaría un barbijo y directamente aislaría, indicó El Chubut.

Asimismo, las autoridades recordaron que por el momento no hay pacientes sintomáticos en ninguna localidad de Chubut, y que las normas cambian y van a ir cambiando constantemente día a día. Por el momento, con las personas aisladas no se están tomando otras medidas que llamados y seguimiento telefónico, al no presentar síntomas compatibles con la enfermedad. Si ocurriera, se aislarían más estrictamente.