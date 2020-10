COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Es momento de hacer algo distinto a lo que venimos haciendo", dijo durante su exposición este viernes por la tarde el presidente Alberto Fernández, y recordó que en una primera instancia cuando los casos positivos de coronavirus se multiplicaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires se los aisló, pero en el interior del país se permitieron medidas mas laxas, como el distanciamiento social.

"Lo que hicimos con el AMBA debemos hacerlo ahora con las provincias afectadas", sostuvo Fernández, por lo que "vamos a disponer en 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días"

"Esto no quiere decir que vamos a parar el aparato económico, pero que quienes no tienen la necesidad de circular que no circulen, que no hayan reuniones de personas, que no hayan encuentros sociales", aclaró.

"Tenemos que ganar tiempo en esos lugares donde el sistema de salud está estresado", dijo, y le pidió a todos que "entiendan la dimensión del problema".

El virus comenzó a circular en todas las provincias

Sobre el escenario nacional de coronavirus, el presidente mencionó que "el problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina", remarcando que "el virus empezó a circular en prácticamente todas las provincias del país"

"Tenemos que tomar medidas que nos ayuden a minimizar contagios y evitar las muertes", apunto, y mencionó que "hay cuatro provincias que han sabido manejar muy bien el problema: La Pampa, Catamarca, Formosa y Misiones". "El resto es un problema de invasión del virus, no es sólo un problema de políticas", sostuvo.