COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes por la tarde el presidente Alberto Fernández anunció medidas restrictivas para distintos departamentos de 18 provincias, para reducir la circulación durante los próximos 14 días. Entre ellos está el departamento de Escalante, que incluye a las ciudades de Comodoro y Rada Tilly. Para definir estas áreas se tuvo en cuenta la índice de ocupación de capas y la creciente escalada de casos positivos de covid-19



El mandatario expresó que así lo decidió en consenso con los gobernadores durante la extensa reunión virtual que mantuvieron ayer. “Les propuse seguir este mecanismo y estuvieron de acuerdo en que trabajemos juntos para encarar la etapa que se viene. Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias, medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días”, sostuvo el Presidente, quien llamó a todos los argentinos a “seguir trabajando cuidando los protocolos”.

La restricción de la circulación se aplicará a departamentos y ciudades de las provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y San Luis y a la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicó, esta medida se extenderá hasta el 25 de octubre.

Fernández pidió a los argentinos que "tomen conciencia de la situación", aclarando que "no pararemos el aparato productivo, la economía", pero remarcando que "los que no tengan que circular, que no circulen".

"Lo estamos haciendo convencidos de que es lo que hace falta en este momento. Conocimos los datos del segundo trimestre de la economía y la pobreza y nos han dejado muy entristecidos, fue el peor trimestre del año, no tengan duda", expresó, y agrebó que "lo que sí estamos viendo nosotros es algunas mejoras en la economía que tampoco queremos postergar, en esos casos lo que tenemos que hacer es seguir trabajando cuidando los protocolos sanitarios que se han dispuesto".

"Hemos observado en septiembre un aumento de la recaudación en torno al 5% y eso nos alienta mucho, hemos observado un aumento en la producción de autos, en la venta de cemento, materiales de construcción, consumo de energía, que hoy es igual en aquél momento en que hablamos, el 19 de marzo", resaltó, enfatizando que no se restringirá la actividad productiva o económica.